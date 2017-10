O maior e mais antigo Festival de Gastronomia do País

37.º Festival Nacional de Gastronomia dedicado ao “Pão de Cada Dia”

37.º Festival Nacional de Gastronomia dedicado ao "Pão de Cada Dia" brinda os visitantes com tradição e inovação



Criado em 1980, este é o mais antigo Festival de Gastronomia do país. Realiza-se anualmente, celebrando no ano de 2017 a 37ª edição. É uma marca consagrada junto dos gastrónomos, profissionais e amantes da boa mesa. Apresenta, anualmente, um programa rico em atividades que celebram e promovem o Património Gastronómico Português, assumindo-se como um certame de excelência e uma montra dos sabores regionais. Este ano tem como tema "O Pão de Cada Dia" e convida os visitantes a mergulharem nos sabores da tradição e da inovação culinária, entre os dias 19 a 29 de Outubro.



As grandes novidades deste ano são a Padaria do Festival, dinamizada pelo especialista Paulo Chagas e com o apoio da Ferneto, e a apresentação da maior Massa à Barrão de sempre no maior Pote do Mundo, com os apoios do Município de Bragança e da Confraria da Gastronomia do Ribatejo.



Ao longo dos 11 dias de Festival e pela mão dos Dias Temáticos, provamos a cada dia um pão de um município diferente de norte a sul do país. No dia 19 de Outubro o tema vai ser a Pombinha e o Município de Santarém é quem vai apresentar este produto. No mesmo dia a Raiz da Lezíria, espaço dedicado a promover o que de melhor se produz na Lezíria do Tejo, recebe o Município de Santarém.



A 20 de Outubro, o tema é a Bola de Lamego e o Município de Lamego é que vai trazer esta iguaria aos paladares dos nossos visitantes. Já na Raiz da Lezíria é o Município do Cartaxo que vai dar a conhecer o que se produz no seu território. Festival nacional de Gastronomia 2 19 a 29 de Outubro de 2017. O sábado, dia 21 de Outubro, tem como tema a Massa Sovada (Pão Doce), que nos vai ser trazida pelo Turismo dos Açores. A Raiz da Lezíria vai receber o Município de Alpiarça. Também neste dia teremos um encontro de Confrarias onde vai ser debatida a "Missão das Confrarias, Compromisso dos Confrades?". É também nesta data que no Maior Pote do Mundo se faz a maior Massa à Barrão de Sempre.



A 22 de Outubro é a Broa de Avintes que dá o tema a este dia que vai ser apresentado pelo Município de Vila Nova de Gaia. Na Raiz da Lezíria é o Dia do Município de Azambuja.



O Folar Transmontano vai-nos ser trazido pelo Município de Bragança, no dia 23 de Outubro, dia em que na Raiz da Lezíria se traz o Município da Golegã.

A 24 de Outubro é o Dia do Bolo do Caco. Neste mesmo dia o Festival apresenta a Final Jovem Talento de Gastronomia e a cerimónia de Entrega de Prémios Great Taste. Na Raiz da Lezíria é o Município de Coruche que marca lugar em representação da região.



Pão Alentejano é o tema de dia 25, que vai ser apresentado pelo Município de Vidigueira. Na Raiz da Lezíria será o Dia do Município de Salvaterra de Magos. Ainda nesta data vai realizar-se o FÓRUM JTG – "Que futuro para Portugal".

No dia 26 é o Pão Algarvio que vai marcar presença através do Município de Loulé. Já na Raiz da Lezíria é Dia do Município da Chamusca.



O Pão de Mafra vai ser trazido, no dia 27 pelo Município de Mafra, dia em que a Raiz da Lezíria promove o Dia do Município de Rio Maior.



O último sábado da edição deste ano do Festival Nacional de Gastronomia, 28 de Outubro, tem como tema o Pão do Sabugueiro, que vai ser apresentado pelo Município de Seia. Na Raiz da Lezíria será o Dia do Município de Benavente.

No dia 29, vai ser o Município de Almeirim a apresentar a Caralhota, tema deste último dia de Festival. Município que também vai estar representado na Raiz da Lezíria. Festival nacional de Gastronomia 3 19 a 29 de Outubro de 2017



Lucky 13



O Festival volta a acolher o Restaurante Lucky 13.



Durante 8 noites, o Lucky 13 é a afirmação contemporânea da gastronomia nacional com jantares a 4 mãos. Estes jantares assentam num modelo em que se promove a informalidade, numa mesa comunal onde se sentam todos os comensais. Os Chefs que nos vão proporcionar distintas experiências gastronómicas, já estão confirmados e estão distribuídos pelos seguintes dias:



20 / OUT – MARLENE VIEIRA + JOÃO SIMÕES



21 / OUT – TIAGO SANTOS + JOÃO DIOGO SALOIO



22 / OUT – DIA DE SANTARÉM - MICKAEL MOREIRA + CARLOS GONÇALVES + ALEXANDRE ALBERGARIA



23 / OUT – DAVID COSTA + GONÇALO COSTA + BRUNO COSTA



25 / OUT – BERNARDO AGRELA + JOÃO CORREIA



26 / OUT – RUI MARTINS + RODRIGO CASTELO



27 / OUT – ALEXANDRE ALBERGARIA + LEOPOLDO GARCIA CALHAU



28 / OUT – MARGARIDA REGO + ANDRÉ RODRIGUES SANTOS







Saiba mais em - http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt/