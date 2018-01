Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O melhor ano de sempre para a adega de Pegoes

O ano de 2017 foi o melhor de sempre para a Adega de Pegoes

O ano de 2017 foi o melhor de sempre para a Adega de Pegoes, não só porque registou o seu recorde de faturação, ultrapassando os 18 000 000 €, mas também porque os seus vinhos obtiverem a incrível quantidade de 261 prémios em concursos de vinho realizados em Portugal e no mundo.



De referir que desse total de medalhas, 16 foram de Grande Ouro, 87, ouro 109 de prata e 49 de bronze.



Como Principais distinções em 2017 destacamos o facto de termos sido eleitos "Produtor de ano de vinho em Portugal " pelo prestigiado " Internetional Wines&Spirits Conpetition em Inglaterra " sendo a primeira vez que uma Cooperativa ganhou este honrosa distinção , o seu Syrah foi Eleito o melhor vinho tinto do Mundo no Concurso "Pordexpo Russia" em Moscovo , e nos estados Unidos obteve 99 pontos em 100 possíveis no San Francisco Internatinal wine competition" e o seu Alicante Bouschet eleito o Melhor vinho de Portugal Na Asia pelo Hong Kong International wine&spirits competition".



Ano apos ano Pegoes bate records , os seus vinhos são distinguidos em todo o mundo e a sua qualidade é cada vez mais reconhecida pelos quatro cantos do mundo ,não só poe serem vinhos de TOP , mas principalmente por terem um preço justo , pois valem muito mais do que custam.