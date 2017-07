O Melhor da Medicina Estética na Baixa do Porto

Com três meses de existência, já tem casos de sucesso dos primeiros clientes para mostrar

16:40

Aberto desde Maio na Baixa do Porto o Instituto Medico Privado, disponibiliza o que de melhor e mais avançado se produz na área da Nutrição e das Medicinas Estética e Cirúrgica.Se ainda pensa em preparar-se para o verão e para a praia, ainda vai a tempo de obter excelentes resultados através dos nossos tratamentos de emagrecimento localizado, consultas de medicina estética, nutrição e dermatologia e gabinete de estética.O Instituto Medico Privado dispõe ainda de tratamentos de medicina dentária, medicina estética e cirurgia plástica e reconstrutiva.Com uma equipa experiente e profissional, o espaço proporciona aos seus clientes um atendimento personalizado com os mais elevados padrões de excelência, com tratamentos exclusivos, tendo em conta as necessidades, historial clínico e expectativas de cada cliente:Contactos:Instituto Medico PrivadoRua Alferes Malheiro, 226, 4000-057 Porto222 058 028geral@institutomedicoprivado.com