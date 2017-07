O Sol da Caparica também é festival de brincadeira

Dia dedicado às crianças tem Mão Verde, Rita Guerra, Palavra Cantada

11.07.17

pub

Dia dedicado às crianças tem Mão Verde, Rita Guerra, Palavra Cantada e um sem fim de animações que todos vão querer carimbar no seu passaporte.Os mais pequenos já têm o dia marcado na agenda: 13 de agosto é o dia em que vão mandar n’O Sol da Caparica e viajar, de brincadeira em brincadeira, com um passaporte especial onde vão poder guardar os carimbos de muitas e belas memórias. E depois há a programação musical de luxo, com o projecto Mão Verde de Capicua e Pedro Geraldes, Rita Guerra e a Palavra Cantada.Consciência ecológica para os mais novos!Ecologia, rap e Linda Martini podem parecer palavras colocadas completamente ao calhas à primeira vista, mas Capicua e Pedro Geraldes trataram de descomplicar ao unirem esforços para criarem Mão Verde, projecto que editou um disco em 2016 e que pretende ligar-se directamente a um público ainda a adaptar-se à vida pós-chucha. Para criar uma banda-sonora alternativa, a rapper do Porto escreve e dá voz enquanto o guitarrista toma conta das programações e guitarra.Capicua, podemos afirmá-lo, está ansiosa: "Gosto muito de tocar para crianças porque é sempre uma festa e ao ar livre ainda é melhor porque estamos todos mais descontraídos. Não há a cerimónia das cadeiras de auditório. É tudo mais livre. E no Mão Verde ainda mais, porque ao ar livre tocamos sempre com banda e não apenas em dupla e a coisa cresce muito!Além disso, acho uma ideia incrível um festival de verão ter um dia dedicado aos mais novos."A rapper fala-nos ainda da importância da língua neste contexto: "Acho ótimo que se façam festivais só com música portuguesa, como O Sol da Caparica! Que mostra a diversidade da nossa música, que celebra este momento de grande efervescência e que mostra que a aposta é acertada, porque o público não só aparece em peso, como participa com grande entusiasmo".A Disney marca presença no Sol da Caparica na voz de Rita GuerraRita Guerra canta Disney é outro dos argumentos de peso para este dia. São mais de três décadas a pisar palcos e a arrebatar multidões por uma das mais completas artistas portuguesas, intérprete e pianista de exceção, autora, escritora com um livro de sucesso com que muitos leitores portugueses se emocionaram e identificaram. No novo espectáculo, Rita atira-se ao maravilhoso universo da Disney e dá voz a clássicos que encantam sucessivas gerações trazendo magia para as nossas vidas. Vai ser assim também n’O Sol da Caparica.Aprender também é uma animação!Através da música e das palavras, as canções da Palavra Cantada procuram sempre ajudar todos os pais a educar, mas também a desafiar e despertar as suas crianças, tentando abordar de uma forma lúdica, sensível e com humor, temas tão essenciais como a ecologia, a alimentação saudável e a higiene. Aprender a cantar é sempre mais fácil e certamente muito mais divertido. As canções da Palavra Cantada já se fazem ouvir e ver no Canal Panda, com temas como "Coloridos", "Lavar as Mãos", "Caranguejo, o Cravo e a Rosa" a serem já autênticos hinos para pequenos e graúdos.Interminável animação! As crianças é que vão decidir!E claro que haverá muito mais! Os mais pequenos e as suas famílias vão poder divertir-se a dançar com os Guardiões de Almada, vão poder ir tirar uma foto no palco principal como gente grande, habitar a Aldeia Havaiana, fazer colares de flores e passear no Lago dos Descobrimentos, de cara pintada pois claro. Vão todos poder ver filmes na mostra da Monstrinha, escutar contos incríveis no Lugar das Histórias, saltar no Megaparque de Insufláveis, experimentar andar de skate, ver exposições, experimentar fazer um graffiti ou fazer uma tatuagem, rir um pouco com os Robertos de Santa Bárbara e ouvir a Fada Paula... e se tudo isso os deixar cansados podem sempre fazer uma massagem reparadora, ou dar mais um saltinho no Trampolim. As crianças é que vão decidir. Porque a 13 de Agosto elas são os reis e as rainhas do Sol da Caparica!+ informações em: www.osoldacaparica-festival.pt