Oficinas para crianças dos 6 aos 12 anos

Música, colagem, ilustração e ópera animam o Verão no Museu do Oriente

17:56

Inspirando-se nas suas colecções, o Museu do Oriente criou um programa de oficinas de férias multi-disciplinar que se estende do final de Junho até meados de Agosto.



Para crianças dos 6 aos 12 anos, as propostas são diversas, unidas pelo elo comum do Oriente e pelo forte estímulo criativo e artístico.



O programa começa em finais de Junho (26 a 28), com "Oficina de Teatro de Sombras", onde crianças dos 6 aos 8 anos vão descobrir a cultura japonesa através do conto A Árvore, criar pequenas encenações em teatro de sombras, onde serão responsáveis por construir as suas próprias marionetas e interpretar personagens. A oficina repete de 28 a 30 de Junho, desta feita para participantes dos 9 aos 12 anos.



Julho traz o desafio de explorar as várias facetas do espectáculo surpreente que é a ópera chinesa, através da exposição com o mesmo nome, que dá o mote a três oficinas matinais:



"Shou, Dan, Sheng ou Jing? Qual deles serás tu?" que decorre de 3 a 7 de Julho, com repetição de 31 de Julho a 4 de Agosto. Os participantes (dos 6 aos 10 anos) vão aprender a reconhecer os quatro tipos de personagens da Ópera de Pequim, bem como a importância dos figurinos, pinturas faciais e caracterização dos actores para, no final da semana, serem verdadeiros especialistas nesta arte classificada de Património Cultural da Humanidade.



"Silêncio, o espectáculo vai começar!" é a oficina que se realiza de 10 a 14 de Julho, com repetição de 7 a 11 de Agosto. Do cenário ao guião, do traje à encenação, e tendo por inspiração os enredos e figurinos da Ópera Chinesa, cada criança vai descobrir o actor que há em si para, em conjunto com os colegas, criar e montar todo um espectáculo para apresentar no final da semana.



Em directo da Ásia é como os enviados especiais do Museu do Oriente se vão sentir durante a oficina "Reportagem pelo Oriente", na semana de 17 a 21 de Julho e repetição de 14 a 18 de Agosto. Uma entrevista ao imperador que mandou erigir o Taj Mahal, um dia na companhia do construtor da Grande Muralha da China, e muitas outras notícias em primeira mão, sem sensacionalismos e o máximo de isenção, são os trabalhos em agenda para os pequenos repórteres por terras do Oriente.



Da parte da tarde, e sob os mesmos temas, realizam-se também nestas semanas oficinas de colagem. Desenvolvidas por Margarida Girão, designer e ilustradora, estas oficinas pretendem sensibilizar para o processo criativo e de interpretação da realidade, através da colagem. As peças criadas durante as Oficinas de Longa Duração serão únicas e cada criança ficará com a sua como lembrança da semana divertida e lúdica assim como da aprendizagem cultural do Oriente e das técnicas criativas de interpretar o mundo. As actividades propostas desenvolvem a criatividade e a interpretação da realidade.



O lado mais artístico das crianças dos 6 aos 10 anos será mais uma vez estimulado através da oficina de ilustração "Entre Palavras e Caras" que se desenrola nas manhãs de 24 a 28 de Julho sob orientação da ilustradora Rafaela Rodrigues. Nesta oficina vamos brincar com as formas e expressividade das caras e seus elementos (boca, nariz, olhos, orelhas), bem como das palavras. Exploraremos as nossas semelhanças e o que nos distingue uns dos outros. Palavras soltas, Retratos e um Dicionário Ilustrado serão algumas das composições a construir ao longo desta semana, por crianças dos 6 aos 10 anos.



O workshop intensivo de violino "Para quem nunca tocou violino!", indicado para crianças dos 7 aos 12 anos regressa com as férias. Os pequenos aprendizes vão ter a oportunidade de contactar de perto com este instrumento, que se pensa ter ‘nascido’ na China, através de uma introdução lúdica a pedagogicamente estruturada ao violino que se prevê para as semanas de 10 a 14 Julho, 24 a 28 Julho e 31 Julho a 4 Agosto. No final de cada oficina de 5 sessões, os participantes apresenta-se em concerto.



Música, ilustração, colagem e muito mais, são as propostas do Museu do Oriente para explorar criativamente o Oriente, este Verão, nas oficinas de férias.





Museu do Oriente - Férias de Verão 2017



Oficinas de Teatro de Sombras

26 - 28 Junho

Segunda a Quarta-feira

14.30-17.30

Público-alvo: 9-12 anos

Preço: € 36/3 tardes

Participantes: mín. 5, máx. 10



28- 30 Junho

Quarta a Sexta-feira

10.00-13.00

Público-alvo: 6 - 8 anos

Preço: € 36/3 manhãs

Participantes: mín. 5, máx. 10



Oficinas de Ópera Chinesa e de Colagem

3 de Julho – 18 Agosto

Segunda a sexta-feira

09.30-12.30 e das 14.30-17.30

Público-alvo: 6-10 anos

Preço: € 12/ manhã ou tarde

Participantes: mín. 4, máx. 10



3 - 7 Julho | 31 Julho - 4 Agosto

"Shou, Dan, Sheng ou Jing? Qual deles serás tu?"



10 - 14 Julho | 7 - 11 Agosto

"Silêncio, o espectáculo vai começar!"



17- 21 Julho | 14 - 18 Agosto

"Reportagem pelo Oriente"



Oficina de Ilustração

Entre Palavras e Caras

24 a 28 Julho

Horário: 9.30 -12.30

Público-alvo: 6-10 anos

Preço: € 12/ tarde



Workshop Intensivo de Violino

"Para quem nunca tocou violino!"*

10 a 14 Julho

24 a 28 Julho

31 Julho a 4 Agosto

Horário: 14.30-17.30

Público-alvo: 7-12 anos

Preço: € 80/ 5 tardes

*Os violinos são fornecidos no workshop





Informações adicionais para a Comunicação Social:

Margarida Pereira

961 334 957

margaridapereira@lpmcom.pt