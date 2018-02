Oficinas para crianças em Março

Actividades no Museu do Oriente em que os pais também são protagonistas

No mês que lhes é dedicado, os pais são os convidados de honra das oficinas do Serviço Educativo do Museu do Oriente, que exploram culturas longínquas e desafiam a criatividade de toda a família a partir das colecções do museu.No primeiro sábado do mês, dia 3 (com repetição a 20 de Março), "Fio a Fio!", para bebés até 12 meses, desvenda histórias de novelos de lã, seda ou linho, numa viagem pelos sons, formas, cores e texturas do museu."De Estação em Estação!", nos dias 10 ou 27 de Março, é dirigida a bebés dos 12 aos 24 meses e convida a uma viagem pelas quatro estações do ano. Do som das aves na Primavera, ao quentinho do sol no Verão, passando pelas folhas douradas no Outono e, no Inverno, os flocos da fria neve que caem, esta oficina dramatizada alia a componente teatral a uma diversidade de estímulos e desafia à participação.Pé ante pé, famílias com crianças entre os 3 e os 5 anos, vão poder descobrir a quem pertencem as pegadas encontradas museu afora, na oficina "Pés e Pegadas" que se realiza no dia 17.Já no dia 24, "Pássaros de Mil Cores" debruça-se sobre as aves reais e míticas que habitam estas galerias, como o grou do Japão para atrair paz e longa vida, o pavão que do Vietname traz prosperidade, ou o corvo que anima as lendas de Lisboa. Também neste dia, o museu convida as crianças entre os 7 e os 12 anos a fazerem "Um Giro pelo Mundo", tal como a aventura de Phileas Fogg, no clássico de Júlio Verne.Domingo, 25 de Março, é dia de descobrir o que diriam "Se Estas Paredes Falassem…", numa visita-jogo, de participação gratuita, para famílias com crianças a partir dos 6 anos, para descobrir a caricata história do edifício onde se situa o museu. Desde a ideia do arquitecto, até à função original do edifício, que antes era um armazém de bacalhau, convidam-se as famílias a folhear o álbum de memórias do Museu do Oriente.Oficina "Fio a Fio!"Tapete Encantado3 ou 20 de MarçoHorário: 11.30-12.15Público-alvo: bebés até 12 meses, acompanhados por um ou dois adultosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "De Estação em Estação!"Primeiros Passos10 ou 27 de MarçoHorário: 11.30-12.00Público-alvo: bebés dos 12 aos 24 meses, acompanhados por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina Pés e PegadasPrimeiras Descobertas17 de MarçoHorário: 11.30-12.30Público-alvo: 3-5 anos, acompanhadas por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Pássaros de Mil Cores"Sábados em Família24 de MarçoHorário: 11.00-12.30Público-alvo: crianças a partir dos 6 anosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 24Oficina "Um Giro pelo Mundo"Sábados em Oficina24 de MarçoHorário: 15.00-17.00Preço: 5 €/ participanteParticipantes: mín. 8, máx. 15Visita-jogo "Se Estas Paredes Falassem…"25 de MarçoHorário: 11.00-12.30Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhada por adultoParticipantes: máx. 20Gratuito