Oficinas para os mais novos

O Natal chegou ao Museu do Oriente

16:45

O Natal chegou mais cedo ao Museu do Oriente que, durante o mês de Dezembro, dedica as suas oficinas do Serviço Educativo à quadra mais festiva do ano, com actividades para crianças até aos 12 anos.



Ouvir, ver e sentir as músicas tradicionais desta época natalícia é a sugestão para famílias com bebés até aos 12 meses, na oficina "Um bebé chamado Jesus", que se realiza a 2 de Dezembro (com repetição no dia 16). A história do bebé chamado Jesus será dada a conhecer através da música, de forma a transportar pais, mães, avós e educadores para o universo mágico de quem começa a descobrir o mundo.



"Quem foi Jesus?" é o que as famílias com crianças a partir dos 6 anos vão descobrir, na oficina de dia 3 de Dezembro (com repetição a 17). A sua história é tão importante que o livro que a conta - a Bíblia - é o mais lido de todos os tempos e o seu nascimento é festejado todos os anos, por milhões de pessoas. Numa atividade pensada para juntar diferentes gerações, será também feita uma visita ao Museu.



Com a oficina dramatizada "O dia em que Jesus nasceu", dirigida a famílias com bebés entre os 12 e os 24 meses, no dia 9 de Dezembro (repetição a 23), pretende-se estimular a linguagem verbal e corporal, a imaginação e o interesse pela expressão musical. Seria de dia ou de noite? Faria frio ou calor? São algumas das curiosidades abordadas.



No dia 10, o convite é para crianças dos 3 aos 5 anos fazerem a sua própria estrelinha de Natal, inspirando-se nas colecções do museu. "O menino do Presépio" promove a descoberta do "eu" e o diálogo com o outro, fortalecendo os laços entre criança e adulto através da partilha de experiências.



Com um toque oriental, a Coroa de Natal será, certamente, uma jóia preciosa que crianças dos 7 aos 12 anos vão aprender a construir na oficina "A minha Coroa de Natal!". No dia 16 de Dezembro, durante duas horas, técnicas e materiais do outro lado do mundo vão ser aplicadas a um objecto de tradição ocidental.



Durante o período de interrupção lectiva, de 18 a 22 de Dezembro, as manhãs são dedicadas à oficina "De Krishna a Cristo!". Do Cristianismo ao Hinduísmo, da Ásia à Europa, desafiam-se as crianças entre os 6 e os 10 anos a embarcar numa viagem de descoberta destas duas personalidades que, pelo mundo fora, a muitos inspiraram.





Oficina "Um bébé chamado Jesus"

Tapete Encantado

Com Magda Moreira

2 ou 16 de Dezembro

11.30-12.15

Para bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultos

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20



Oficina "Quem foi Jesus?"

Domingos em Família

Com Susana Mendonça

3 ou 17 de Dezembro

11.00-12.30

Para famílias (crianças a partir dos 6 anos)

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10; máx. 24



Oficina "O dia em que Jesus nasceu"

Primeiros Passos

Com Magda Moreira

9 ou 23 de Dezembro

11.30-12.00

Para bebés dos 12 aos 24 meses, acompanhados por um adulto

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20



Oficina "O menino do Presépio"

Domingos dos 3 aos 5 anos

Com Susana Domingues

10 de Dezembro

10.00-11.00 ou 11.30-12.30

Para crianças dos 3 aos 5 anos, acompanhadas por um adulto

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20



Oficina "A minha Coroa de Natal!"

Sábados em Oficina

16 de Dezembro

15.00-17.00

Para crianças dos 7 aos 12 anos

Preço: 5 €

Participantes: mín. 8, máx. 15



Oficina de Natal "De Krishna a Cristo!"

18 a 22 de Dezembro

09.30-12.30 (com possibilidade de receber crianças às 09.00; tolerância até às 13.00)

Para crianças dos 6 aos 10 anos

Preço: € 12/manhã

Participantes: mín. 4, máx. 10