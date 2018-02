Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Optivisão faz doação de lentes e armações à Casa Pia de Lisboa

Parceria entre a CPL IP e o Grupo Optivisão.

11:57

A Optivisão vai doar à Casa Pia de Lisboa (CPL IP) um conjunto de lentes e armações de óculos para que sejam utilizados pelos formandos nas aulas práticas nas Oficinas do Curso Profissional de Técnico de Ótica Ocular.



No total serão entregues 3500 unidades de armações de óculos, para adultos e crianças e cerca de 7000 lentes, que permitirão aos alunos praticar em ambiente de oficina, os procedimentos necessários para a aprendizagem da profissão de Técnico de Ótica Ocular.



A entrega de material ótico à Casa Pia de Lisboa realiza-se no âmbito da parceria entre a CPL IP e o Grupo Optivisão, que promove a formação profissional dos alunos da Casa Pia de Lisboa, através Projeto de Mentoring Empresarial com vista à criação de condições que promovam a empregabilidade.



A decorrer no ano letivo 2017/2018, o Curso Profissional de Técnico de Ótica Ocular conta com a participação de 38 formandos, com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos, tendo como objetivo preparar os jovens para futuros profissionais do setor, dotando-os de competências pessoais e profissionais para enfrentar os desafios crescentes do mercado de trabalho. O Curso que tem a duração de três anos, além da componente técnica, possui uma forte vertente prática, prevendo a formação em contexto de trabalho, de modo, a que os jovens apliquem os conteúdos programáticos aprendidos nos dois anos anteriores e tenham uma experiência a mais aproximada possível do contexto profissional.



De acordo com Sofia Aires, diretora de Marketing do Grupo Optivisão, a parceria da marca com a Casa Pia de Lisboa, no âmbito do Plano de Mentoring Empresarial, permite uma aproximação entre a formação e as necessidades do mercado de trabalho, promovendo uma empregabilidade dos cursos e simultaneamente aumentar a base de recrutamento das empresas: "em média têm sido colocados três educandos do 3º ano do curso, nas diversas lojas do Grupo Optivisão, onde adquirem competências de natureza diversa no contexto de oficina, de atendimento ao cliente, entre outras", salienta a responsável.



A Optivisão está presente no mercado português há mais de 28 anos e dispõe atualmente da maior rede de óticas nacional. O Grupo Optivisão distribui em exclusivo as marcas Longchamp, Ted Baker e O’Neill além da marca própria Moss Eyewear.