Campanha de sensibilização ‘Proteção em Boas Mãos’

ORIFLAME ALERTA PARA O IMPACTO DA EXPOSIÇÃO SOLAR ATRAVÉS DE CÂMARA ULTRAVIOLETA

Praia de Monte Gordo, Praia de Quarteira, Praia da Rocha, Meia Praia, Praia do Farol, Praia de São João da Caparica, Praia da Rainha, Praia de Buarcos e Praia de Matosinhos são as nove praias que vão receber o roadshow de sensibilização ‘Proteção em Boas Mãos’, que conta com o apoio institucional do Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, entre os dias 28 de julho e 6 de agosto, das 10h00 às 18h00.

‘Oriflame Sun Zone’ é uma iniciativa de sensibilização para os cuidados a ter com a pele nesta estação do ano, com enfoque na exposição solar, que pretende mostrar gratuitamente aos veraneantes, através de uma câmara ultravioleta e de um monitor, o impacto que os raios UV têm na nossa pele e de como a proteção solar é importante na prevenção do cancro da pele.

A câmara ultravioleta (UV), que vai estar disponível no espaço da marca, permite ver num monitor o estado da pele sem proteção solar e após a sua aplicação. Desta forma consegue-se perceber como um protetor solar faz realmente toda a diferença para proteger a pele.

"A aplicação de um protetor solar, diariamente, é imperativa para a promoção da saúde da pele, mesmo nos dias nublados, pois as nuvens só bloqueiam uma parcela dos raios solares. Um protetor solar adequado deve garantir proteção eficaz contra as radiações UVA e UVB, ter uma textura agradável e ser fácil de aplicar", explica Cristina Abreu, Product Specialist da Oriflame Portugal.

A radiação UVA representa mais de 90% da radiação solar que nos atinge e, apesar de ter menor impacto sobre o aparecimento da queimadura solar, penetra mais profundamente na pele e, por conseguinte, conduz ao envelhecimento cutâneo. A radiação UVB, presente com maior intensidade na altura do Verão, está associada às queimaduras solares; à sensação de calor e ao eritema solar. Se a exposição solar for exagerada e repetida, é induzida a formação de radicais livres e aumenta a probabilidade de se desenvolverem lesões crónicas, sinais de envelhecimento, ou mesmo cancro de pele.

A propósito desta iniciativa de sensibilização à população para a proteção da pele, o Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil deixa um alerta: A radiação ultravioleta tem sido associada a 67% dos melanomas malignos e nove em cada 10 novos casos de cancro da pele derivam de uma exposição excessiva ao sol.

Sob o mote ‘Proteção em Boas Mãos’, o roadshow ‘Oriflame Sun Zone’ vai percorrer nove praias de sul a norte do país, entre os dias 28 de julho e 6 de agosto, das 10h às 18h, nomeadamente:

28 julho - Praia de Monte Gordo (Vila Real de Santo António)

29 julho - Praia de Quarteira (Loulé)

30 julho - Praia da Rocha (Portimão)

31 julho - Meia Praia (Lagos)

2 agosto - Praia do Farol (Odemira, Vila Nova de Milfontes)

3 agosto - Praia de São João da Caparica (Almada)

4 agosto - Praia da Rainha (Almada)

5 agosto - Praia de Buarcos (Figueira da Foz)

6 agosto - Praia de Matosinhos (Porto)

No espaço da marca poderá realizado o teste com a câmara ultravioleta, esclarecer dúvidas relativas aos fatores de risco para o cancro da pele e fomentar a adoção de comportamentos saudáveis na época balnear, nomeadamente a indicação do protetor solar mais indicado para cada tipo de pele.

PELE BRONZEADA E PROTEGIDA

A gama de protetores solares Sun Zone da Oriflame contém filtros UVA e UVB com a antioxidante Vitamina E, para uma fórmula suave que protege a pele de toda a família durante a exposição solar.

Gama Sun Zone:

Loção de Rosto e Corpo com Proteção Elevada FPS 30 Sun Zone 150 ml.

Cód.: 23296

PVP: 22,00 €

Loção Corporal Proteção Muito Elevada FPS 50 para o Rosto e Corpo Sun Zone 100 ml.

Cód.: 30568

PVP: 27,00 €

Spray Corporal Repelente de Areia com Proteção Muito Elevada FPS 50 Sun Zone 150 ml.

Cód.: 32280

PVP: 26,00 €





Lembre-se sempre de evitar as horas de maior calor e proteja-se com protetor solar. Venha ter connosco e aprenda a conquistar um tom de pele saudável durante a exposição solar! Deixe a Oriflame cuidar da sua pele!

Todos podem partilhar fotografias nas redes sociais e saber mais sobre a Campanha de sensibilização ‘Proteção em Boas Mãos’ nas praias portuguesas, através dos hashtags #OriflameSunZone, #proteçãoemboasmãos e #takecarehavefun.