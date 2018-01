Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ORIFLAME PREMIADA

ESCOLHA DO CONSUMIDOR

18:00

Os consumidores portugueses escolheram pelo terceiro ano consecutivo a Oriflame como a "Escolha do Consumidor 2018" na categoria "Cosmética por Venda Direta".



Num universo de 222.644 consumidores a Oriflame foi a "Escolha do Consumidor 2018" na categoria "Venda Direta". A marca foi escolhida, pelo terceiro ano consecutivo, pelos consumidores portugueses como a empresa com o maior grau de intenção de compra/recomendação com 97,60% de satisfação.



Na totalidade das avaliações levadas a cabo pelos portugueses, a Oriflame obteve 84,47% de satisfação nos testes realizados entre as 869 marcas e 87,09% como nota geral de satisfação.



Para Marta Silva, Diretora de Marketing da Oriflame Portugal "Acabámos de entrar em 2018 e a Oriflame já conquistou o prestigiado prémio "Escolha do Consumidor 2018". Desde 2016 que somos a marca preferida dos portugueses neste segmento. Estamos de Parabéns para continuar a fazer mais e melhor. Sempre a pensar nos nossos consumidores pois é graças a eles que tudo faz sentido! Obrigada pela confiança".



"Para a Oriflame é um orgulho e uma honra receber esta importante distinção neste segmento. Encaramo-lo como um reconhecimento público pelo trabalho que temos desenvolvido em Portugal e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da marca, onde 160 cientistas criam diariamente fórmulas que resultam em produtos únicos e da máxima qualidade" conclui Marta Silva.





SOBRE A ORIFLAME



A Oriflame é uma empresa sueca de venda direta de cosméticos, presente em mais de 60 países, com cerca de 3 milhões de Assessores de Beleza e um número de vendas anuais que ronda os €1,2 mil milhões, estando cotada na bolsa Nasdaq OMX Stockholm.

Em Portugal, a Oriflame conta já 30 anos de atividade com distinção, tendo sido distinguida pelo 3º ano como Superbrand em 2015, e galardoada com os prémios Produto do Ano, Cinco Estrelas, Escolha do Consumidor em 2016, o Prémio Atitude Sustentável como Parceiro do Rock in Rio no mesmo ano e já em 2017 com os prémios Escolha do Consumidor e Produto do ano em duas categorias. Em 2018 a Oriflame começou o ano com a conquista do prémio Escolha do Consumidor.

O seu vasto portfólio de produtos é comercializado por catálogo através de uma força de vendas de cerca de 40 mil Assessores em Portugal, oferecendo assim a oportunidade da criação de negócio próprio e disponibilizando os meios necessários para que o Assessor consiga cumprir os seus objetivos e alcançar os seus sonhos.

Com 50 anos de experiência no mundo, mais de 100 cientistas, 30 patentes, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento altamente especializados e um Instituto de Pesquisa da Pele na sede da marca, a Oriflame é hoje uma das empresas de cosméticos com um dos maiores crescimentos a nível mundial e líder de mercado de venda direta em mais de 30 países onde atua.

O respeito pelas pessoas e pela Natureza guia a atuação e integra os princípios de funcionamento da empresa, refletindo-se nas suas políticas sociais e ambientais, apoiando inúmeras instituições de solidariedade em todo o mundo e sendo cofundadora da World Childwood Foundation.