Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os DIAS RENAULT chegaram à AutoMecânica da Confraria , de 27 de Janeiro a 4 de Fevereiro

Preços especiais em todas as viaturas Renault.

18:03

Cerca de 60 viaturas Renault selecionadas especialmente para si, viaturas com 0 Kms, Semi-Novas e Usadas a Preços Especiais, com Garantias até 5 anos, Financiamentos até 120 meses e ainda valorizamos a sua retoma.

Novo para quê? Durante os DIAS RENAULT poupe até 16.000€ em relação a viaturas novas. Estas sim, são as melhores oportunidades em toda a Gama Renault na AutoMecânica da Confraria.



Procure o autocolante "DIAS RENAULT" em todos os nossos stands e escolha o seu RENAULT.



Barracão - Leiria ( IC2, Junto aos semáforos )

Pombal (IC2, Moncalva)

Marinha Grande (Estrada da Embra)



Saiba mais em www.amconfraria.com ou ligue 244 722 350.