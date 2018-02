Curso no Museu do Oriente

"Os Portugueses no Golfo Pérsico" é o tema do próximo curso organizado pelo Museu do Oriente e orientado por João Paulo Oliveira e Costa que, de 3 a 24 de Março, analisa a presença lusa naquela região e as causas do seu afastamento a partir do século XVII.Embora os portugueses tenham buscado o caminho marítimo para a Índia ao cheiro das especiarias e na esperança de aí encontrar cristandades perdidas, cedo se interessaram pela grandeza da Ásia e pelo comércio oceânico que ligava, há séculos, todos os portos a Leste do Cabo da Boa Esperança, desde Sofala até ao Japão. Em quatro sessões, são abordadas múltiplas questões sobre esta área nevrálgica das comunicações do Velho Mundo, que rapidamente atraiu o olhar do rei D. Manuel I e de Afonso de Albuquerque que transformou a região num dos pilares do Estado da Índia, depois da submissão de Ormuz em 1515.Professor catedrático da FCSH da Universidade NOVA de Lisboa e diretor do Centro de História d’Aquém e d’Além Mar – CHAM, João Paulo Oliveira e Costa é doutorado em História, na especialidade de História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, sendo autor de uma extensa bibliografia sobre o Império Português, em especial, sobre a presença lusa no Oriente. É membro do Comité Internacional do Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa.Curso "Os Portugueses no Golfo Pérsico"3, 10, 17 e 24 de MarçoHorário: 10.00-13.00Preço: 60 €Participantes: mín. 20