Phone House oferece 6 Smartphones na Semana do Amor

Passatempo Semana do Amor Dia dos Namorados - Declara-se ao seu Smartphone de sonho e surpreenda a sua cara metade

18:50

A Phone House acaba de revelar um mega Passatempo para a semana do Dia dos Namorados, que decorre até dia 16 de fevereiro nas suas lojas físicas, onde se pode ganhar não 1, não 2 mas 6 Smartphones de diversas marcas.

Nesta semana a explosão de amor vai ser na Phone House! Quem for a uma das 100 lojas Phone House e fazer uma declaração de amor ao seu Smartphone de Sonho, habilita-se a ganhar um destes 6 Smartphones: Huawei PSMART , NOKIA 8, ASUS Zefone 4 5,5", Alcatel IDOL 5S, Alcatel IDOL 5 e Alcatel A3 XL.

Só tem de escolher a marca à qual se quer declarar, gravar a sua declaração num vídeo até 10" em frente ao seu Smartphone numa loja Phone House, fazer like na página do Facebok e enviar a sua participação por mensagem privada para a página de facebook Phone House Portugal. Automaticamente será um candidatado a receber o Smartphone ao qual se declarou e Ganha quem fizer a declaração mais original e criativa ao seu Smartphone/marca escolhida.

Dia 19 de Fevereiro será anunciado o Vencedor. Consulte o regulamento em: https://www.phonehouse.pt/downloads/file109_pt.pdf



Será que é um verdadeiro apaixonado? Aceite o desafio e ponha à prova a sua veia romântica numa loja Phone House perto de si.





Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.