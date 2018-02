Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Phone House ponto de venda Endesa

as lojas Phone House vão passar a ser ponto de venda para contratos de luz e gás

17:27

• A 1 de fevereiro as lojas Phone House a nível nacional passam a efetuar contratos de luz e gás Endesa;



• Os primeiros 500 clientes que aderirem a este plano de luz e gás podem desfrutar de um vale de oferta Phone House no montante de 10€.



A Phone House acaba de anunciar o início de uma parceria com a Endesa, através da qual as lojas Phone House vão passar a ser ponto de venda para contratos de luz e gás, da multinacional do setor energético. No âmbito desta recente parceria os primeiros 500 clientes a aderir ao serviço no ponto de venda Phone House recebem um vale oferta no valor de 10€.

Segundo Nuno Vital, Diretor Geral da Phone House "esta parceria é reflexo da aposta da Phone House em consolidar o conceito de serviço em loja. As lojas Phone House têm vindo a disponibilizar cada vez mais um serviço alargado e próximo dos clientes. O principal objetivo é que o cliente ao entrar nas lojas Phone House sinta um elevado serviço de acompanhamento nas mais diversas vertentes nomeadamente, técnica e comercial."



O compromisso de ambas empresas é poder proporcionar aos clientes uma mudança ao nível do contrato de luz e gás de forma fácil e sem elevada burocracia, com um serviço de acompanhamento Phone House que se caracteriza por ser muito próximo do cliente sugerindo alternativas que permitam conseguir sempre a melhor poupança.





Sobre a Phone House:



A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.



As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.



Sobre a Endesa



Endesa é uma multinacional do setor energético, tendo como principais áreas de negócio a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica e de comercialização de gás natural. A Endesa em Portugal - Há mais de 20 anos no mercado português, a Endesa desenvolve vários projetos de produção de energia e é uma das pioneiras no mercado liberalizado de eletricidade. Em 2009, a Endesa aposta na comercialização nos segmentos do mercado doméstico e de pequeno negócio com potências contratadas entre os 3,45 e 20,7 kVA. No mercado do gás natural, a Endesa disponibiliza a contratação de gás natural a clientes industriais em 2008 e a clientes domésticos com fornecimentos em Baixa Pressão dos escalões de consumo 1,2,3 e 4 desde 2015.