Phone House revela campanha Black Friday

Campanha decorre de 18 a 26 novembro nas lojas físicas e loja online da marca

16:21

A Phone House acaba de revelar a sua campanha "Black Friday" que decorre de 18 a 26 de novembro nas suas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt, com descontos incríveis, sem correrias, tropeções e stress. A campanha tem promoções de diversas marcas como a Asus, Alcatel, Nokia, Wiko, Samsung e Huawei.



Esta campanha da Phone House irá dividir-se em duas fases. Na primeira, a realizar-se de 18 a 22 de novembro, cada dia será alvo de descontos em marcas específicas:



• 18 novembro - Marca ASUS

• 19 novembro - Marca ALCATEL

• 20 novembro - Marca NOKIA

• 21 novembro - Marca Wiko com o Wiko View com ecrã Infinito

• 22 novembro - Marca Samsung com o Samsung 8 Plus

• 23 novembro - Marca Huawei com o Huawei P10 lite



Na segunda fase a realizar-se de 22 a 26 de novembro, os descontos serão alargados a todas as marcas.



A campanha Phone House Black Friday será comunicada nos canais próprios da marca, na Rádio Comercial, RFM e Mega Hits e online nos sites da TSF e Kuanto Kusta, sendo ainda divulgada através de um Folheto A2 a ser distribuído pelas caixas de correio na grande Lisboa e grande Porto.



Através do lançamento da campanha Black Friday, a Phone House reforça uma vez mais a sua política de campanhas promocionais, estando cada vez mais próximo do quotidiano dos portugueses afirmando o seu posicionamento de especialista… também em Black Friday, garantindo as melhores propostas com o serviço de sempre.



Sobre a Phone House:



A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.



As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas.