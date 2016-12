Plantas invasoras e árvores caídas transformadas em “Perfumes da Mata”

A Fundação Mata do Buçaco (FMB) lançou, hoje, a linha de produtos "Perfumes da Mata", que inclui velas e ambientadores com aromas naturais de acácias (Melanoxylon e Dealbata) e de cedros (Cupressus lusitanica) da Mata Nacional do Buçaco.

"É um projeto pioneiro, pelas suas características peculiares, e uma feliz ideia, uma vez que as acácias são uma planta invasora que tem de ser combatida, sob pena de comprometer o futuro da nossa floresta - temos, aliás, em curso o projeto BRIGHT (Bussaco’s Recovery of Invasions Generating Habitat Threats), precisamente para erradicar estas plantas -, mas no Buçaco, ao invés de simplesmente abatermos as acácias, vamos mais longe e damos-lhe utilidade, extraindo delas óleo para fragrâncias que usamos depois em velas e ambientadores, que oferecem aromas excecionais", afirma o presidente da FMB, António Gravato.

Já no que concerne aos produtos com aromas de cedro, o presidente da FMB lembra que os respetivos óleos "são extraídos apenas e só de árvores que tenham caído na sequência de temporais, uma vez que, no Buçaco, nenhuma árvore ‘saudável' é derrubada", garante.

"Com esta inovadora linha de produtos, provamos que, aqui, na Mata Nacional do Buçaco, nada se perde. Tudo se transforma", afiança, com orgulho, António Gravato.

A linha de "Perfumes da Mata" inclui as velas "Rugus", "Ramus", "Mármus", "Rugus Picollo", "Mistus", "Ambience" e "Vetro". Cada uma delas com fragrância de acácia ou cedro. Destaques para as velas "Ramus", que guardam no seu interior ramos de acácias ou de cedros, e as velas "Vetro", feitas com raspa de todo o tipo de velas de acácia ou de cedro.

Já no que diz respeito a ambientadores, a linha "Perfumes da Mata" apresenta uma solução para automóveis, que denominou de "Coche", e várias propostas para casa/escritório: "Piazza", "Maison", "Picollo" e "Ovali". Tal como nas velas, também nos ambientadores há as duas opções de fragrâncias: cedro ou acácia.

O catálogo com a linha completa de produtos "Perfumes da Mata" estará disponível em www.fmb.pt e www.facebook.com/produtosdamata.

