Termina no dia 28 de fevereiro de 2017 o prazo para entrega de candidaturas no âmbito do "Prémio Internacional de Composição – Órgãos do Palácio Nacional de Mafra". Organizada pelo Ministério da Cultura e pelo Município de Mafra, a iniciativa pretende promover a criação de novo repertório para o magnífico conjunto instrumental do monumento que celebra, neste ano, o tricentenário do lançamento da sua primeira pedra.

O prémio, com periodicidade bienal, visa distinguir compositores que apresentem peças destinadas ao referido conjunto instrumental, fazendo uso das suas características próprias.

Dividido em duas categorias, desdobra-se numa componente relativa à composição de uma obra original e outra referente à transcrição para os seis órgãos. O valor dos prémios é de 10 mil e 5 mil euros, respetivamente.

O júri desta segunda edição é constituído por quatro personalidades de reconhecido mérito internacional: Joris Verdin (Bélgica), que preside, Maurizio Croci (Itália), António Pinho Vargas (Portugal) e João Vaz (Portugal).

Da autoria dos dois mais importantes organeiros portugueses do seu tempo – António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim António Peres Fontanes – os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra constituem um conjunto único no mundo, não pelo seu número, já de si notável, mas pelo facto de terem sido construídos ao mesmo tempo e concebidos originalmente para tocar em conjunto.

Para mais informações, consulte o regulamento aqui.

