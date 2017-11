Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presunto VARANEGRA GOURMET, novamente distinguido com medalha de Ouro.

O Presunto Varangera já conta com 4 prémios de ouro no ano 2017

20:05

Varanegra Gourmet – Criado a Campo no Alentejo

SEL lança nova gama de charcutaria de Porco Alentejano – Criado a Campo

A SEL é a marca líder no segmento da charcutaria tradicional, cria agora uma nova gama com a imagem VARANEGRA Gourmet – Puro Bolota. Esta gama conta actualmente com os seguintes produtos Presunto, Paio do Cachaço, Paio de lombo, Paia de Toucinho, Paio Tradicional e Paiola (Presa).

É um produto de excelência, a SEL preocupa-se com o saber fazer, produzindo um produto genuíno, autêntico e de qualidade, sem proteínas de leite nem soja. Este produto é uma referência numa alimentação equilibrada e saudável.



Principal diferenciação:

. Selecção de peças nobres, matéria-prima Porco Alentejano Puro BOLOTA

. Cuidadosa selecção dos ingredientes utilizados

. Tempo de envelhecimento em cave em ambiente natural

A liberdade em que o Porco Alentejano é criado, aliado a uma dieta equilibrada, fornece uma matéria - prima com características especiais; a sua gordura é rica em ácido oleico semelhante à do azeite, tem propriedades nutritivas que promovem a redução do colesterol, as mulheres em idade fértil encontram, no presunto Varanegra, um magnífico aliado, que actua aumentado a ingestão de ferro, de vitaminas do grupo B, e de outros elementos, que fazem com o síndrome pré menstrual e a anemia sejam menos prováveis.



São uma excelente escolha para quem pratica uma alimentação responsável, equilibrada e saudável.

Estes produtos destinam-se maioritariamente ao mercado internacional, mas tando também disponível no mercado nacional, em locais especializados tais como lojas gourmet e biológicas.