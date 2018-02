"Promoção do bem" entrega 406 mil euros a instituições de todo o país

O Lidl promoveu uma vez mais a importância das escolhas socialmente responsáveis

11:44

O Lidl voltou a mobilizar os Portugueses a escolherem de forma responsável, apoiando a concretização de projetos de solidariedade social. Com a ajuda de todos os promotores do bem que compraram o azeite, o açúcar, o bolo rei e o café solidários, o Lidl irá doar 406 mil euros às cinco IPSS’s selecionadas, um valor superior ao conseguido no ano anterior, que reflete o sucesso do conceito de escolhas socialmente responsáveis.Reforçando o seu compromisso com a sociedade civil, na campanha "Promoção do Bem", o Lidl promoveu uma vez mais a importância das escolhas socialmente responsáveis, com o objetivo de doar fundos a cinco IPSSs de norte a sul do país. O CASA (Norte), a APPACDM (Oeste), as Aldeias de Crianças SOS (Lisboa a Vale do Tejo), a Cruz Vermelha Portuguesa (Alentejo) e a Refood (Algarve), são as beneficiárias desta 2ª edição da "Promoção do Bem" que, satisfeitas com os resultados da campanha, vão agora ver financiados os seus projetos há muito planeados, em áreas tão relevantes para a sociedade como: a reinserção social, a inclusão de deficientes, o apoio à criança, o combate à solidão e o combate à fome.Com a ajuda da Promoção do Bem:• O CASA irá criar uma equipa de emergência que andará pelas ruas do Porto, com voluntários com formação em enfermagem, medicina, psicologia e outras especialidades, com o objetivo de facilitar o processo de reabilitação dos sem abrigo.• A APPACDM, nas delegações de Anadia e Soure, irá desenvolver estruturas que potenciem a aprendizagem e a integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência ou incapacidade, através da criação de espaços de formação realistas para cursos na área da restauração.• A Associação das Aldeias de Crianças SOS irá desenvolver um o programa de fortalecimento familiar (PFF) em Oeiras, com o objetivo de acompanhar e reforçar as competências parentais de famílias com crianças em perigo e em risco de eventual retirada ou perda dos vínculos parentais. A sua capacidade de intervenção será ainda melhorada através da realização de formações de legislação, de sessões de educação e capacitação parental em grupo, e da aquisisição de material de intervenção psicológico/terapêutico.• A Cruz Vermelha irá implementar o projeto de combate à solidão, mapeando, identificando e intervindo em necessidades existentes na população idosa isolada e carenciada da região do Alentejo, em articulação com as Autoridades Policiais e Centros de Saúde, prestando assistência ao domicílio ao nível do apoio emocional e através da oferta de cabazes alimentares.• A Refood do Algarve irá aumentar o serviço prestado à comunidade através da adaptação dos espaços de operações, equipamentos e materiais e com a aquisição de uma viatura que permitirá aumentar a quantidade des excedentes alimentares recolhidos e, por conseguinte, o número de beneficiários servidos.Durante quatro semanas, de 27 de novembro a 24 de dezembro, ao escolherem comprar os artigos da "Promoção do Bem", os clientes Lidl puderam poupar cerca de 0,50€ em cada artigo e contribuíram, simultaneamente, para a sustentabilidade destas cinco instituições, que foram escolhidas pelos colaboradores Lidl, tendo em conta a relevância e abrangência nas suas regiões administrativas. Sem despenderem de um cêntimo do seu bolso, os clientes do bem que participaram na campanha, conseguiram juntar 406 mil euros para ajudar a melhorar a vida de milhares de pessoas.De acordo com Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl, "Voltamos a ser agradavelmente surpreendidos com os resultados desta campanha. Com a ajuda dos nossos clientes, conseguimos aumentar o valor angariado em 10% face ao ano anterior, o que permitirá reforçar o nosso apoio a cada uma das cinco IPSSs." A responsável acrescenta que "Esta edição da Promoção do Bem dá continuidade ao trabalho do Lidl junto das IPSSs, no apoio às suas necessidades, e no acompanhamento anual da implementação dos seus projetos financiados, permitindo uma mais rápida e eficaz concretização do seu trabalho".A entrega de cinco cheques no valor de 81 mil e 200 euros (perfazendo os 406 mil euros) às IPSSs terá lugar na conferência promovida pelo Lidl, "Promoção do Bem – A responsabilidade social é de todos", no dia 15 de fevereiro, no Museu do Oriente em Lisboa. Esta conferência tem o propósito de ir mais além no acompanhamento dado pela empresa às IPSSs, com sessões de capacitação e promovendo a reflexão acerca do terceiro setor, tendo em conta o seu peso na economia nacional e a importância da sua ação na sociedade.A "Promoção do Bem" dá continuidade à estratégia do Lidl Portugal de ajudar a melhorar e a desenvolver a comunidade com a qual a empresa lida todos os dias, contribuindo para um futuro melhor.Sobre o Lidl:O Lidl, empresa de retalho pertencente ao grupo alemão Schwarz, é um dos líderes de mercado a nível europeu. Tem representação em 30 países e conta com mais de 10.000 lojas, mais de 150 centros de distribuição em 28 países e cerca de 225.000 colaboradores. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl continua a apostar na remodelação das suas lojas, cumprindo a promessa de Mais para Si e fornecendo produtos de máxima qualidade ao melhor preço.O dinamismo no trabalho do quotidiano, a força como um resultado e o respeito mútuo com colaboradores e parceiros caracterizam o trabalho da empresa em todos os países onde está presente. A simplicidade e a orientação de processos determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. Para o Lidl a sustentabilidade é cumprir a sua promessa de qualidade, todos os dias. A empresa foca-se onde as suas próprias ações têm efeitos reais e por isso centra-se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, Parceiros de Negócios e Sociedade.O Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa desde 2014 e gerou um volume de negócios de 90,2 mil milhões de euros no ano fiscal de 2016.

Site: http://www.lidl.pt

Facebook: http://www.facebook.com/lidlportugal

Instagram: http://www.instagram.com/lidlportugal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-portugal/