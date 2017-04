A LIVINGPLUS Livingplus tem o prazer de anunciar que passou a representar em exclusivo para Portual a conceituada marca Suiça QUADRO e as suas inovadoras Scotters inclináveis de três e quatro rodas.

A Quadro Vehicles SA é uma companhia Suíça criada com objetivo, o de desenvolver veículos compactos de 3 e 4 rodas inclináveis , capazes de oferecer um nível único e superior de conforto e diversão . Todos os veículos produzidos pela QUADRO estão equipados com a avançada tecnologia HTS hydraulic tilting system (Sistema hidráulico inclinável).

Graças as suas caraterísticas únicas todos os veículos produzidos pela QUADRO representam a melhor opção para a moderna mobilidade urbana:

HTS hydraulic tilting system ( Sistema hidráulico inclinável ) Um sistema UNICO e REVOLUCIONARIO de suspensão hidra-pneumática ( patenteado mundialmente ) que representa a mais avançada tecnologia;

UNICO A QUADRO4 é o primeiro S.U.V. (Veiculo Compacto Seguro) compacto do mundo com quatro rodas inclináveis;

Compactos e manobráveis são os veículos ideias para uma viagem fácil e segura em todas as condições climatéricas ou de estrada;

Design apelativo e atraente;

QUADRO3 e a QUADRO4 podem ser conduzidos em PORTUGAL e na união Europeia com carta de automóvel.



HTS

O revolucionário sistema de suspensão hidra pneumática HTS (patenteado mundialmente) providencia a resposta perfeita em todas as condições de condução.

Esta inovadora suspensão hidráulica permite que todas as rodas se inclinem simultaneamente, garantindo assim uma condução fluida, suave, precisa e estável mesmo nas piores condições de piso.

HTS

É muito diferente de qualquer outro sistema , baseado numa suspensão hidra pneumática única e patenteada mundialmente

Permite minimizar o peso total do veiculo e garante um baixo centro de gravidade. Tudo combinado para permitir a todos os veículos da QUADRO uma superior capacidade de manobra e um prazer de condução inigualável

Torna os veículos adequados a todos os condutores. Os mais experientes podem tirar partido das avançadas características e aproveitarem a condução e os menos experientes ficaram tranquilizados pela estabilidade e segurança da viagem.

