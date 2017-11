Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quentes e boas!... no Museu do Oriente

Fim-de-semana 11 e 12 de Novembro

17:55

Para comemorar o fim-de-semana de São Martinho, nos dias 11 e 12 de Novembro, o Museu do Oriente organiza um conjunto de actividades para toda a família, dedicadas ao fruto da época, mas também à música e já a antecipar o Natal.



O sábado começa com "Castanhas quentinhas e boas!", uma oficina dramatizada dirigida a famílias com bebés entre os 12 e os 24 meses. A partir das 11.30, os participantes são convidados a descobrir este fruto através do paladar, do tacto e dos restantes sentidos, numa diversidade de estímulos e desafio à participação.



Da parte da tarde, às 15.00, "Espreitemos o Natal, de janela em janela!" para construirmos o nosso próprio calendário do Advento, numa oficina que propõe uma abordagem lúdico-pedagógica às colecções do Museu.



No domingo, a partir das 10.00, famílias com crianças dos 3 aos 5 anos são convidadas a celebrar "O Magusto" e a saborear este fruto de Outono, numa oficina que pretende promover a partilha de experiências intergeracionais.



Para aproveitar a tarde de domingo da melhor forma, em família, às 16.00 há lugar para a música. As melodias de Franz Liszt e José Vianna da Motta são interpretadas ao piano por Anna Tomasiz e Savka Konjikusic, solistas da Metropolitana, num concerto de entrada livre.



Oficina "Castanhas quentinhas e boas!"

Primeiros Passos

Com Magda Moreira

11 ou 25 de Novembro

11.30-12.00

Público-alvo: 12-24 meses, acompanhados por um adulto

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20



Oficina "Espreitemos o Natal, de janela em janela!"

Sábados em Oficina

11 ou 25 de Novembro

15.00-17.00

Público-alvo: 7-12 anos

Preço: 5 €

Participantes: mín. 8, máx. 15



Oficina "O Magusto"

Domingos dos 3 aos 5 anos

Com Susana Domingues

12 ou 26 de Novembro

10.00-11.00 ou 11.30-12.30

Público-alvo: crianças dos 3 aos 5 anos, acompanhadas por um adulto

Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)

Participantes: mín.10, máx.20



Solistas da Metropolitana

Liszt e Vianna da Motta: A 4 Mãos

12 de Novembro

16.00

Gratuito (mediante levantamento de bilhete no próprio dia e sujeito à capacidade da sala)

Duração: 75’, sem intervalo