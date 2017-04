No final da prova os participantes e a equipa da casa juntam-se para brindar aos Moinhos de Vento do Oeste - símbolo de forte tradição nacional e património da região onde está inserida a Quinta do Gradil.



No próximo dia 09 de Abril, a Quinta do Gradil, produtora de vinho de Lisboa, reforça a sua aposta numa política de Enoturismo Ativo. Dona de uma vasta área verde, no total entre vinha plantada, eucaliptal e pinheiros bravos são 200 hectares, a Quinta que no século XVIII pertenceu à família dos Marqueses de Pombal, tem vindo a promover várias atividades ao ar livre. O objetivo é contar a história do vinho através do desporto e do contacto direto com a vinha. Este ano a prova acontece no dia 09 de abril, dois dias depois do Dia Nacional dos Moinhos, uma data a que a Quinta do Gradil não é indiferente já que está a apoiar a candidatura dos Moinhos de Vento a Património Imaterial Nacional e da Unesco.

As opções são 40km de bicicleta ou 8km a caminhar, no domingo dia 09 de abril, com encontro marcado para as 09h30, no largo da Quinta do Gradil. Dois dias antes, no dia 07 de abril, celebra-se o Dia Nacional dos Moinhos de Vento, e a Quinta do Gradil, que está a apoiar a candidatura dos Moinhos a Património Imaterial Nacional e da Unesco, e que tem na sua propriedade um moinho em ruínas que quer recuperar, decidiu assinalar a data juntando-lhe esta prova desportiva que no ano passado reuniu mais de 200 participantes.

Paralelamente a esta homenagem aos moinhos de vento portugueses, a Quinta do Gradil, como produtora de vinho que é, para além de Entidade promotora de um enoturismo ativo, está também empenhada em contribuir para um consumidor informado sobre os benefícios de um consumo moderado de vinho. "Não interessa só vender vinho, ainda que seja esse o negócio da empresa e fonte de rendimento", confidencia Bruno Gomes, responsável de eventos da empresa. "Nesta casa queremos contextualizar o produto que vendemos, estar a par dos estudos que se vão fazendo pelo mundo, que revelam os benefícios do seu consumo, e por fim transmiti-los da melhor forma ao nosso cliente."

Tal como no ano passado a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) está a apoiar esta prova desportiva.

Sobre a Quinta do Gradil:

O Oeste é uma das regiões turísticas com maior potencial e a oferta entre o mar e a serra é bastante diversificada. Tendo em conta a sua atividade e a harmonia natural entre o turismo e o setor vitivinícola, a Quinta do Gradil tem vindo a alargar o seu projeto de Enoturismo e lançou um conjunto de ofertas que permitem usufruir do melhor que a região tem. O Restaurante da casa reabriu recentemente com um novo chef, novos menus vínicos e uma decoração renovada.

Sobre os Moinhos de Vento:

Portugal precisa como nunca de desenvolver o seu interior e de qualificar as suas cidades. Os moinhos são de vento são importantes ativos para o desenvolvimento sustentável, qualificação dos territórios, empreendedorismo ao nível das indústrias criativas e do turismo. Mas também para a construção da designada economia verde e para a qualificação ambiental das regiões e requalificação urbana, não esquecendo as importantes funções educativas, de lazer e de interação e coesão social. No entanto, o seu declínio acentuado pela crise e pelo envelhecimento dos detentores dos saberes tradicionais coloca em risco este importante património.

Inscrições até dia 7 de abril (de manhã) no site Quinta do Gradil

Mais informações: 917 791 794 (Bruno Gomes)

MORADA:

Estrada Nacional 115 Vilar

2550 - 073 Vilar | Cadaval

GPS:

39º 12' 16.30'' N

09º 06' 55.06'' W

