RAFEIRO. A Essência do Alentejo.

Da Herdade do Monte Branco…

04.10.17

Há uma nova marca a ganhar protagonismo no mercado: RAFEIRO - Vinho Regional Alentejano, da Herdade do Monte Branco.

O nome inspira-se no fiel rafeiro alentejano, que simboliza a companhia ideal em momentos de descanso e alegria, passados entre a família e amigos.

Também inspirado nesta raça autóctone, o Vinho Rafeiro é honesto, robusto e encorpado.

Com 200 anos de tradição na produção vinícola, a Herdade do Monte Branco renasce agora para uma nova fase. Os seus vinhos são o reflexo de um terroir em que a influência marítima se mistura com a força continental, e onde as variações de temperatura e humidade entre o dia e a noite conduzem as videiras e determinam a maturação das suas uvas.

RAFEIRO – Tinto

Castas: Trincadeira, Syrah, Cabernet Sauvignon, Aragonês.

A acidez viva deste vinho, equilibrada pela doçura que as uvas oferecem, é sublimada pelas notas minerais que se sobrepõem à fruta, dando-lhe uma longa vida em garrafa. Dono de uma elegante complexidade, é o companheiro ideal para momentos de prazer e descontração.

É ideal para pratos tradicionais da região, como as migas alentejanas e, de forma genérica, todos os pratos de carne. PVPR – 7,00€.

RAFEIRO –Branco

Castas: Arinto, Rabo de Ovelha.

A frescura deste vinho conjuga-se na perfeição com a intensidade e estrutura de boca que apresenta. Os seus aromas frutados mantêm-se num final longo e persistente, deixando no palato o tom clássico e atraente do nosso Alentejo.

Excelente para acompanhar peixe, marisco e carnes brancas. PVPR – 6,50€.



Os Vinhos RAFEIRO Alentejano têm a assinatura do Engº. António Ventura (Presidente da APE – Associação Portuguesa de Enologia), em colaboração com João Figueiredo, o Enólogo Residente.

Estão ao dispor nas lojas da Garrafeira Nacional, Canal Horeca, Lojas El Corte Inglés de Lisboa e Porto, ou em venda online – Site da Garrafeira Nacional e Site da Herdade Monte Branco.

www.herdademontebranco.pt

Tome Nota!

NA HERDADE DO MONTE BRANCO está em curso um projeto de Enoturismo, incluindo Adega com assinatura de referência, Restaurante e Apartamentos.

Uma oportunidade para tempos de lazer privilegiados, nos 200 hectares desta Herdade que preserva valores ecológicos e onde é possível observar espécies animais e florestais de rara beleza, nadar ou passear de barco na Barragem.