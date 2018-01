Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Companhia Velha propõe Porto Vintage 2015 da Quinta das Carvalhas

Uma ano revelador de uma colheita excepcional

17:35

Reza a história que o vinho do Porto Vintage é originário da mais antiga região demarcada do mundo – o Douro – e que cada colheita tem de ser considerada excepcional. Perante este facto, a Real Companhia Velha, a mais antiga empresa em Portugal e produtora deste sublime néctar do deus Baco há mais de 260 anos, lança agora o ‘Quinta das Carvalhas Porto Vintage 2015’.



A intensa cor púrpura deste ‘Quinta das Carvalhas Porto Vintage 2015’ revela que estamos perante um vinho jovem. No nariz denota um magnífico bouquet de fruta madura combinada com nuances florais e esteva. No palato revela-se firme e mineral, com grande definição. Ao mesmo tempo, mostra-se elegante e rico em taninos suaves, com um final de prova longo e persistente.



Este é um vinho do Porto feito com uvas de uma selecção de parcelas de Vinhas Velhas da grandiosa Quinta das Carvalhas, colhidas num ano excepcional, com tintos potentes e concentrados, e de imensa complexidade. As vinhas em questão estão localizadas a baixa altitude com exposição solar de Norte a Sul, estando algumas parcelas, de plantação pós-filóxerica, a atingir a respeitável idade de 100 anos. Representam 75 hectares desta propriedade, localizada entre a encosta da margem esquerda do rio Douro, junto ao Pinhão, e a da margem direita do afluente do rio Torto.



A vindima de cariz cirúrgico obriga apenas à colheita manual de uvas que se encontram nos desejados níveis de maturação, decisão tomada através da prova no local, uma operação que se repete ao longo do período de vindima. Na adega, as uvas são submetidas ao ancestral processo de pisa a pé nos tradicionais lagares de granito, os quais permitem o contacto perfeito entre o mosto e as películas, contribuindo para uma maior extracção. A interrupção da fermentação é feita, por sua vez, através de adição de aguardente vínica, seguida de uma estágio em tonéis de madeira de carvalho durante dois anos.