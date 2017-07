Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RE/MAX recolhe toneladas de bens para vítimas de incêndios

Entrega será realizada amanhã em Castelo Branco

13.07.17

A RE/MAX, líder de imobiliária em Portugal, recolheu toneladas de móveis e bens de casa como lençóis, toalhas e serviços de cozinha para entregar àqueles que perderam tudo nos incêndios e estão agora a tentar recuperar as suas casas. No total, 19 camiões passaram de norte a sul do País para recolher as toneladas de bens que serão amanhã entregues ao centro de recolha dos donativos de recheio de casa em Castelo Branco.



Para efetuar esta recolha, foram mobilizados os mais de 6.500 colaboradores, das 250 agências, mas a iniciativa estendeu-se a todos os portugueses (privados e empresas) que quiseram participar, mas não tinham possibilidade de se deslocar até às zonas afetadas. Em todos os casos, a RE/MAX garantiu a recolha dos bens e irá agora proceder à entrega.



Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, sublinhou: "Mesmo no meio de uma situação tão dramática como esta, é muito motivador ver como as pessoas se mobilizam em torno de um objetivo comum. A solidariedade dos portugueses arrebatou-nos completamente e as lojas RE/MAX fizeram um trabalho magnífico e recolheram bastantes toneladas de donativos. Tivemos o recheio de várias casas na sua totalidade a ser doado para as famílias de Pedrógão, centenas de sacos com loiça e roupas de casa e inclusive dois irmãos de Oeiras que doaram quase 75 m3 de equipamentos como banheiras, sanitas, colchões, pavimento, torneiras, entre outros materiais."