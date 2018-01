Road Show de "Os Especialistas" 2018

Já no próximo dia 05 de Fevereiro

A edição 2018 do Road Show de Os Especialistas vai para a estrada já no próximo dia 05 de Fevereiro, tendo como uma das novidades a entrada de um novo Especialista a W2M em substituição dos Hotéis Minor.Com inicio na cidade do Porto (Fundação Cupertino Miranda) os Especialistas seguem depois para Braga (Bom Jesus – Colunata de Eventos) , Viseu (Hotel Montebelo), Coimbra (Hotel Vila Galé) e termina a primeira semana com o evento do Algarve (Hilton Vilamoura) no dia 09 de Fevereiro.No dia 16 Os Especialistas estarão em Ponta Delgada (Hotel Marina Atlântico) fazendo jus a um dos seus propósitos, ir ao encontro dos agentes de viagens de todo o país.No dia 21 de Fevereiro será o evento na cidade de Lisboa (Estufa Real) e o road show 2018 terminará no dia 22 em Tomar (Quinta do Falcão).Para mais informações e inscrições consulte o seguinte link: http://www.osespecialistas.pt/roadshow.php