12.07.17

O restaurante Salmora - Live Kitchen & Bar está pronto para o verão. O restaurante, localizado em Vilamoura, renovou a sua carta para esta estação e apresenta novidades que permitirão manter-se como uma referência da gastronomia algarvia.O nome diz tudo: "Live Kitchen" significa que os clientes veem ao vivo tudo aquilo que se passa na cozinha. Câmaras instaladas na cozinha transmitem em tempo real para ecrãsinstalados na sala, esplanada e jardim de inverno do restaurante. Os clientes acompanham ao vivo a preparação dos seus pratos, para uma experiência gourmet verdadeiramenteinterativa.Sentado ao balcão em cobre, desenhado à medida do Salmora e que envolve toda a cozinha e o bar, poderá experimentar um dos mais de 20 cocktails em carta. O CaptainBarba Negra, o Algarve ou ainda o Bush in the Woods são alguns dos cocktails exclusivamente criados para o Salmora.Também encontrará clássicos como o Long Island Ice Tea, Amaretto Sour ou o Mojito Côco, fazendo do bar passagem obrigatória antes de ir para a mesa. A fruta fresca é um ingrediente essencial em muitos deles, não havendo lugar ao uso de polpa e congelados. O Salmora apresenta-se como "Live Kitchen & Bar" pois tem uma das cartas mais completas do país. Conta com uma vasta gama de gin, vodka, rum, whiskey, aguardentes e licores. Destacam-se, por exemplo, a aguardente vínica da Quinta de São Francisco, destilada em barricas de carvalho Português com mais de 100 anos, e a gama de Vodka Beluga Premium e ainda as várias referências de whiskey japonês.Já na carta de vinhos, que é consultada em tablets da InVine, o destaque vai para os pequenos produtores, cujos vinhos são uma raridade na maioria dos restaurantes algarvios, tais como os rótulos da Companhia Agrícola do Sanguinhal ou Campo Largo . Os grandes produtores nacionais não deixam de estar presentes, como a Quinta da Pacheca ou a Sogrape.O espaço do Salmora - Live Kitchen & Bar foi concebido pelo premiado Arquiteto Vasco Vieira (Arquimais), conhecido pelo seu trabalho no Hotel Areias do Seixo e em vários projetos no Algarve. No exterior, uma esplanada toda em madeira acolhe os clientes, antes de entrarem nos mais de 300m quadrados do restaurante, dividido em vários recantos. Ao centro, encontra-se a "Live Kitchen", inteiramente aberta para a sala, à vista dos clientes. É aqui que encontra as três mesas do chefe, onde poderá jantar com toda a atenção do Head Chef Daniel Azenha, que lhe irá explicar todos os passos da preparação do seu menu, pensado na hora.Junto a estas mesas encontra-se também um enorme aquário decorativo com peixes tropicais de várias espécies.Às sextas-feiras é DJ Night no Salmora Live Kitchen & Bar. Confirmado para já, está o DJ Sylva Drums,. A programação será divulgada regularmente em salmora.pt e no Facebooke Instagram do Salmora Live Kitchen & Bar.Salmora-Live Kitchen & BarRua do Clube Náutico, edifício Vila Lusa, Bloco 2B Loja 5, Vilamoura,Tel.: 289315154Web: salmora.ptHorário: Todos os dias, das 17h00 às 01h00Para mais informações:RemarkableTomás Belmar | 919 240 478 | tomas@remarkable.pt Francisco Empis | 913 089 871 | francisco@remarkable.pt