Música & Natureza… O eco-Festival!

Entre 11 e 20 de agosto todos os caminhos vão dar à praia fluvial de Pampilhosa da Serra, cenário privilegiado para um eco-festival que alia a melhor música eletrónica a atividades de pura interação com a Natureza.É o Seaside Sunset Sessions’ 2017 já na sua 4ª edição e que se afirma, mais do que um festival, como uma experiência única de entretenimento e lazer.Promovido pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, com o patrocínio oficial da SEASIDE, é organizado pela LusoEvents, tem entrada livre e promete superar o número de visitantes do ano passado - mais de 16 mil festivaleiros de variadas idades. Isto porque o evento tem conquistado cada vez maior número de jovens, mas também de famílias, pois engloba programas para todos.Em cima de um palco flutuante sobre o rio Unhais vão atuar alguns dos maiores nomes da atualidade no universo da música eletrónica, para noites com muita energia, numa envolvente natural de eleição.Nomes como Mastiksoul, Van Breda, Rob Willow e Oskar DJ; DJ Juicy M, Club Banditz e Joana Perez, prometem fazer vibrar a pista de dança da Praia Fluvial de Pampilhosa da Serra.Além das Sunset Parties diárias, ao longo dos 10 dias do evento há um contínuo programa de atividades que passam por variadas aulas de grupo, workshops, aulas de dança, artes performativas, animação de rua, desportos radicais e insufláveis aquáticos, com refrescantes mergulhos na Praia Fluvial da Pampilhosa da Serra, em que a bandeira azul de há muito garante a qualidade da água.ECOLOGIA E CONCEITO NATURIAPor entre a riqueza natural que envolve a região e cativa, pela beleza endémica e única e pelos seus habitantes, tem vindo a tomar forma um festival com características ímpares. Um festival rodeado por vales, montanhas e florestas encantadas onde habitam os seres mais encantadores e que é capaz de nos transportar para um mundo de fantasia aqui tão perto, para um ambiente que guarda o que de melhor existe – a Natureza no seu estado mais puro.A Experiência Naturia - O conceito Naturia, que o município vai promover durante o Seaside Sunset Sessions, que caracteriza a experiência que se vive na Pampilhosa da Serra: uma região do interior do País que vive sob um ritmo diferente das grandes cidades - mais calmo, pro-natura - e que privilegia a vitalidade que emana dos seus recursos, preservados no seu estado mais puro ao longo dos tempos, bem como os saberes das suas gentes e as suas origens.Medidas Eco-Friendly - O Seaside Sunset Sessions é também um festival com preocupações ecológicas e por isso a organização continua a apostar na implementação de medidas eco-friendly, como a utilização de iluminação de baixo consumo e a distribuição de eco-pontos por várias áreas do recinto, para além da sensibilização para um consumo responsável dos recursos.

www.facebook.com/pampilhosasunset.pt

www.sunsetsessions.pt