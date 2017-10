Semana da Cultura Coreana no Museu do Oriente

Programa gratuito de 15 a 20 de Outubro

04.10.17

Workshops de caligrafia e de estilos instrumentais, artes marciais, danças tradicionais e espectáculos são algumas das actividades gratuitas que fazem parte da Semana da Cultura Coreana, a decorrer no Museu do Oriente de 15 a 20 de Outubro.

A programação arranca no domingo, dia 15, com o workshop de Tambor Nanta, uma das danças com instrumentos musicais mais populares da Coreia. O traje tradicional da Coreia, o Hanbok, que se caracteriza pelas cores vibrantes, protagoniza um desfile com a assinatura do estilista Youngjin Jin. No mesmo dia decorre também uma Experiência de Hanbok, na qual os participantes podem trajar a rigor e tirar uma fotografia como recordação da sua "viagem à Coreia". Esta experiência estará disponível durante toda a semana.

Um encontro entre a música tradicional coreana e o K-Pop, no workshop de Pansori, e a exibição do aclamado filme "Primavera, Verão, Outono, Inverno … e Primavera", do realizador sul-coreano Kim Ki-Duk, são outras sugestões para esta tarde.

Já no dia 16, destaca-se o espectáculo lírico e coreográfico "Flor da Alma - Li-Tsi", interpretado pelo Grupo Oulime e com direcção da coreógrafa Jae Hyun Na. É retratada a história do trágico amor entre Li-Tsin, uma dançarina da corte e o seu amante francês, misturando história, lenda e o encontro de duas culturas, ao som de instrumentos tradicionais coreanos e clássicos ocidentais.

Ao longo da semana há ainda muitas outras sugestões para descobrir do Museu do Oriente, como os workshops de Bojagui (patchwork tradicional da Coreia), de Dança, de Caligrafia Hangeul, Máscaras Talchum, as técnicas artísticas de Hanji Gongye, Taekwondo, Flauta de Bambu Danso ou Dança de Ganggangsullae (Património Oral e Imaterial da Humanidade).

A Semana da Cultura Coreana termina na sexta-feira, dia 20, com uma conferência pelo embaixador da República da Coreia em Portugal, Chul Min Park. Com o tema "A Minha Coreia", irá abordar o passado e presente do país e também a sua visão para o futuro do território.

As actividades que integram a Semana da Cultura Coreana são de participação gratuita, mediante inscrição, excepto a Experiência de Hanbok e os workshops de dia 15 de Outubro, que são organizados por ordem de chegada.

SEMANA DA CULTURA COREANA

15 a 20 de Outubro

Gratuito, mediante inscrição

(excepto Experiência Hanbok e workshops de dia 15 de Outubro, com entrada por ordem de chegada)

Workshop de Tambor Nanta

Com Jae Hyun Na

15 de Outubro | 10.30-12.30

Gratuito, por ordem de chegada, mediante levantamento de bilhete no próprio dia, na receção do Museu

Máx. 12 participantes

M/12 anos



Workshop de Pansori - Encontro da música tradicional com o K-pop

Com Jong Hyuk Parke

15 de Outubro | 14.00-15.30

Máx. 50 participantes

M/15 anos

Experiência de Hanbok - Traje tradicional

15 de Outubro | 14.00-16.00

17 a 20 de Outubro | 14.00-18.00

Gratuito, por ordem de chegada

M/5 anos

"Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera" - filme de Kim Ki-duk [2003]

15 de Outubro | 15.00

Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no próprio dia. Sujeito à capacidade da sala.

M/12 anos

Duração: 103’, sem intervalo

Desfile de Hanbok

pelo estilista coreano Youngjin Jin

15 de Outubro | 18.00

Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no próprio dia. Sujeito à capacidade da sala.

M/6 anos

Duração: 60’, sem intervalo

Flor da Alma – Li-Tsin

16 Outubro | 20.00

por Grupo Oulime, com direcção coreográfica de Jae Hyun An

Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete no próprio dia. Sujeito à capacidade da sala.

M/6 anos

Duração | 90’, sem intervalo

Workshop de Bojagui

Com Kyung Hwa Choi

16 de Outubro | 10.00-12.00

18 de Outubro | 15.00-17.00

Máx. 16 participantes/sessão

M/15 anos

Workshop de Caligrafia Hangeul

Com Hyun Jung Jung

16 de Outubro | 15.00-17.00

19 de Outubro | 10.00-12.00

Máx. 15 participantes

M/15 anos

Workshop de Hangeul

Com Byung Goo Kang

17 de Outubro | 15.00-17.00

20 de Outubro | 10.00-12.00

Máx. 40 participantes

M/14 anos

Workshop de Dança de Máscaras Talchum

Com Jae Hyun Na

17 de Outubro | 15.00-17.00

Máx. 15 participantes

M/12 anos

Workshop de Pansori - a música tradicional nos K-filmes

Com Jong Hyuk Parke

17 de Outubro | 17.30-19.00

Máx. 15 participantes

M/15 anos

Workshop de Hanji Gongye

Com Jin Sun Lee

18 de Outubro | 10.00-12.00

20 de Outubro | 15.00-17.00

Máx. 20 participantes

M/15 anos

Workshop de Flauta de Bambu Danso

Com Nayoung Her

18 de Outubro | 10.00-12.00

Máx. 15 participantes

M/12 anos

Workshop da Dança de Ganggangsullae

Com Jae Hyun Na

18 de Outubro | 15.00-17.00

Máx. 15 participantes

M/12 anos

Workshop de Taekwondo

Com Miguel Chung

19 de Outubro | 14.30-16.00

Máx. 20 participantes

M/5 anos

Conferência "A Minha Coreia" - Embaixador Chul Min Park

20 de Outubro | 18.00-19.30

M/15 anos

Entrada livre, limitada à capacidade da sala.