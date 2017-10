Dia da Igualdade Salarial - 2 de novembro de 2017 - 15h00 - Auditório da Águas de Portugal

No dia 2 de novembro, no Auditório Águas de Portugal (Lisboa), terá lugar o Seminário A Igualdade de Género no Mercado de Trabalho: Dia da Igualdade Salarial, organizado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego – CITE, em articulação com a Secretaria de Estado do Emprego e a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade.

Com esta iniciativa, pretende-se sensibilizar os agentes do mercado de trabalho para a necessidade de efetivar o princípio legal que determina que a trabalho igual ou de igual valor deve corresponder salário igual, criando uma oportunidade para debater o tema da desigualdade salarial de género, realidade que persiste quer no plano nacional, quer nos planos comunitário e internacional.

Nesta ocasião, será igualmente apresentado o Relatório de 2016 sobre o Progresso da Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional.

O Seminário contará com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do Secretário de Estado do Emprego.

Em Portugal, o Dia Nacional da Igualdade Salarial é assinalado no dia 1 de novembro. É uma data simbólica, que traduz em dias de trabalho pago a disparidade salarial de género: uma diferença de 16,7% a desfavor das mulheres que corresponde a 61 dias de trabalho pago e que, virtualmente, significa que as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho a partir de 1 de novembro e até ao final do ano, enquanto os homens continuam a receber o seu salário.



Apesar dos progressos alcançados em matéria de igualdade de género, os salários médios das mulheres continuam a ser inferiores aos dos homens. As causas das disparidades salariais entre homens e mulheres são múltiplas, complexas e estão muitas vezes interligadas: fatores como os percursos e as qualificações escolares e profissionais, a ocupação profissional, o setor de atividade, as interrupções na carreira, a dimensão da empresa onde se trabalha, o tipo de contrato de trabalho e a duração da jornada são alguns dos fatores que contribuem para a persistência das assimetrias salariais entre mulheres e homens. Mas as diferenças salariais de género nem sempre decorrem de causas objetivas, pondo em causa o princípio de salário igual para trabalho igual ou de igual valor.



De acordo com os dados mais recentes disponíveis (2015), a diferença salarial entre homens e mulheres persiste, em desfavor das mulheres, sendo de 16,7% na remuneração média mensal de base e de 19,9% no ganho médio mensal[1]. A análise da evolução anual da disparidade salarial de género mostra uma tendência pouco expressiva de redução deste diferencial nos últimos anos, com uma diminuição de apenas 1,3 p.p. entre 2010 e 2015.



Valores das disparidades salariais entre homens e mulheres em Portugal (%)

(Remuneração média mensal)

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Portugal 18 18 18,5 17,9 16,7 16,7

Fonte: MTSSS/GEP, Quadros de Pessoal - 2015

Segundo o Eurostat, que usa critérios de cálculo diferentes[2], a disparidade salarial em Portugal era de 17,8% em 2015 (acima da média europeia de 16,3%). Neste quadro, Portugal aparece como um dos países onde o gap salarial de género tem aumentado (de 12,8% em 2010 para 17,8% em 2015).

Valores do diferencial não ajustado dos salários/hora de mulheres e homens (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Europa 16,4 16,9 17,3 16,8 16,7 16,3 Portugal 12,8 12,9 15 13,3 14,9 17,8

Fonte: Eurostat, Structure of Earnings Survey, 2017

A comparação entre indicadores nacionais e europeus sugere que as diferenças salariais de género são mais significativas nas empresas de maior dimensão, onde tipicamente os salários são mais elevados, o que sugere que a correção da disparidade salarial de género nos últimos anos (dados nacionais) decorreu sobretudo de uma maior equidade na base da distribuição salarial.

1) O ganho contém outras componentes do salário, tais como compensação por trabalho suplementar, prémios e outros benefícios, geralmente de caráter discricionário.

2) O Eurostat considera apenas as empresas com 10 ou mais trabalhadores e o cálculo baseia-se na diferença entre a remuneração horária média bruta dos homens e das mulheres.