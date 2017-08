Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sideline Events

evento na China entre 8 e 14 de Agosto

11:15

A Sideline Events, em parceria com a Xinan Sports de André Lima, informa que irá dinamizar um evento na China entre 8 e 14 de Agosto, direccionado para ex. atletas internacionais na categoria de Veteranos.



Irá contar com a presença de Luís Figo como cabeça de cartaz, acompanhados dos seguintes jogadores, Neno e Paulo Santos, Veloso, Jorge Andrade, Armando Sá, Nuno Abreu, José Soares, Valido, Dani, Chainho, Calado, Mário Jorge, Andrade, Edgar e Cadete.



Como convidado especial, terá André Lima, treinador campeão europeu de Futsal pelo SL e Benfica em 2010.



Além dos jogos de Veteranos, defrontando uma equipa de veteranos da China, no dia 10 em Guangzhou e dia 13 em Kai Li,a comitiva irá estar presente em algumas acções de convívio com os fans, visitas aos centros de formação de futebol e animações locais.