A KKR SGPS, SA é um Family Office que foi constituído recentemente, após a venda de um grupo de empresas, tendo como objetivo o investimento em algumas áreas que considera estratégicas, sendo o imobiliário de rendimento a principal área de foco.

A KKR IMO, SA é a empresa do grupo que está dedicada ao imobiliário de rendimento, tendo como objetivo ser um dos principais players no segmento do mercado de arrendamento a estudantes, professores e investigadores, recém graduados e profissionais deslocalizados, tendo criado a marca Smart Studios™ e investido mais de 10 milhões de euros no último ano e meio em cerca de 200 studios que estão em operação ou em fase de reabilitação ou construção.

A KKR IMO, SA através da sua marca Smart Studios ™ dispõe de um edifício em Coimbra, um edifício reabilitado em Campolide, um edifício na estrada das Laranjeiras comprado recentemente, totalmente reabilitado e pronto a funcionar, e neste momento está também a reabilitar um conjunto de edifícios na ajuda, que inclui a construção de um prédio de raiz.

A mais recente aquisição da KKR IMO,SA – o edifício na estrada das laranjeiras nº237, representa um passo importante na consolidação e no crescimento focado num segmento de mercado que está em expansão, que é exigente e que precisa de novas soluções que se adequem ao conceito urbano e moderno, com edifícios preparados e pensados de raiz para darem a comodidade e conforto necessários, em localizações estratégicas e com uma oferta de preços competitiva.

A inauguração do edifício da Estrada das Laranjeiras está prevista para o dia 12 de janeiro.







