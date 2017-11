Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Soma e segue...

A Euro Estates informa que vai realizar novo leilão em Lisboa, ainda este mês

16:37

A EUROESTATES, em 3 leilões que decorreram no Porto e em Lisboa no mês de Outubro, vendeu mais de 100 imóveis pertencentes à Banca (na sua maioria), mas também de promotores privados e empresas financeiras.



Mais de 100 imóveis, num total próximo dos 7 Milhões de Euros, mudaram de mãos, em salas cheias de público que sempre procura boas oportunidades neste tipo de leilões, tendo em conta os baixos valores de saída.



Confirmaram-se algumas destas boas oportunidades, mas casos houve em que os imóveis quase triplicaram de valor, de que é exemplo um T2 no Bairro Alto cujo preço arrancou em 122.000 € tendo o pregoeiro arrematado a venda a um cliente particular por mais de 300.000 €.



Venderam-se nestes leilões, apartamentos, terrenos, lojas e estacionamentos, com os valores mais variados: desde estacionamentos por 4600 € até moradias no Algarve por valores da ordem de 600.000 €.



A Euro Estates informa ainda que vai realizar novo leilão em Lisboa, ainda este mês (26 de Novembro) com cerca de 80 imóveis provenientes da Banca."