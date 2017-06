Sumol lança coleção limitada em parceria com a marca Paez

Para o lookbook da coleção "Fruit of Choice by Sumol", a marca Sumol escolheu alguns dos seus influenciadores digitais para darem vida a estas peças: Bárbara Inês, Wandson Lisboa, Fábio Lopes, Gabriel Nazaré e Matilde Maia de Loureiro.



"Paez e Sumol partilham o mesmo mood e por isso, sendo a marca Paez referência em produtos lifestyle, fazia todo o sentido uma parceria com Sumol, marca icónica na mesa dos portugueses. Quisemos surpreender e ao mesmo tempo chegar aos que ainda não conhecem a diversidade de artigos da Paez." explica Carlos Coutinho, Brand Manager Paez.Para o lookbook da coleção "Fruit of Choice by Sumol", a marca Sumol escolheu alguns dos seus influenciadores digitais para darem vida a estas peças: Bárbara Inês, Wandson Lisboa, Fábio Lopes, Gabriel Nazaré e Matilde Maia de Loureiro.A decoração das lojas Paez com a nova coleção "Fruit of Choice by Sumol" tem assinatura da agência A Oficina.A nova coleção está disponível em todas as lojas Paez e pode ser consultada na conta de Pinterest "Fruit of Choice by Sumol": https://www.pinterest.pt/fruitofchoice.



Sumol surpreendeu no primeiro dia de verão com o lançamento de uma coleção limitada em parceria com a marca argentina Paez. A coleção "Fruit of Choice by Sumol" é inspirada nas frutas laranja, ananás, maçã e maracujá, os 4 sabores de Sumol.As peças da coleção "Fruit of Choice by Sumol", descontraídas, criativas e irreverentes, refletem o ADN da marca Sumol e Paez, inspiradas nos padrões de frutas, surgem alpercatas Paez, fatos de banho feminino e masculino, um quimono, uma sweatshirt, calções e t-shirts. Da coleção destacam-se as alpercatas Paez com o padrão de ananás criado pela agência Brandkey, únicas no mundo, e os fatos de banho femininos com os padrões de maracujá e ananás, desenhados e produzidos pela designer Juliana Cerdeira da marca Miau Frou Frou.Para Bruno Oliveira, Brand Manager Sumol, "Sumol como Love Brand, pretende explorar o seu lado mais irreverente e wearable da marca, tornando a marca mais próxima e com maior atitude junto dos seus fãs. A coleção Fruit of Choice by Sumol fala de escolha, variedade, e sobretudo da fruta que faz parte do ADN de Sumol".