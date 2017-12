Nova iniciativa solidária este Natal

21.12.17

Cabazes de Natal, livros e claro, brinquedos, foram as prendas que os Supermercados Apolónia levaram até três instituições do Algarve

O Centro de Apoio Social de Porches (CASP), instituição que dá apoio a 45 crianças entre os 3 e 5 anos de idade, e a 22 idosos, no concelho de Lagoa, inaugurou uma nova iniciativa solidária apadrinhada pela cadeia de supermercados Apolónia que a quer tornar tradição durante esta quadra.

Na sexta-feira, 15 de Dezembro as crianças receberam livros, brinquedos e a direção teve direito a um cabaz de Natal, para ser rifado ou consumido. "É a primeira vez que fazemos esta iniciativa, embora, sejamos abordados por instituições quase todos os dias. Infelizmente, não conseguimos chegar a todas, mas damos resposta à maioria. Neste caso, decidimos fazer o inverso e abordar instituições inseridas na comunidade onde estão presentes as nossas lojas", explicou Hugo Andrade, diretor de marketing da marca Apolónia. «É uma forma de nos aproximarmos, de estar presentes e de alguma forma, criar relações», sublinhou.

Mateus Pequeno, diretor da CASP, não escondeu a satisfação deste pequeno gesto, até porque desde 2008, altura em que abriu portas, "ainda ninguém se tinha aproximado de nós para ajudar, e há bastante falta. Os nossos idosos estão cada vez mais de debilitados, por isso, precisamos de camas articuladas e de uma máquina de lavar roupa entre 8 a 13 kg, para reforçar a lavandaria". A instituição está também a juntar fundos para abrir um berçário, resposta que considera urgente.

Na terça-feira, dia 19, foi a vez da ACCA (Apoiando Crianças Carenciadas no Algarve), em Almancil, e da APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, em Albufeira, acolherem a iniciativa dos Supermercados Apolónia. Segundo Wanda Crawford, da ACCA, esta associação em colaboração com orfanatos, escolas, jovens incapacitados e crianças de famílias com problemas sociais "Compramos óculos, pagamos terapia da fala e fisioterapia, e damos todo o material escolar que os mais carenciados continuem a estudar".

Este Natal, a ACCA dará presentes de Natal a 2000 crianças, que de outra forma, nada teriam no sapatinho, "Os Supermercados Apolónia são um dos parceiros que tem tornado isto possível" sublinhou, acção que se repete há 17 anos.

Nuno Neto explicou que APEXA trabalha sobretudo a deficiência, num universo de 470 pessoas, entre os 7 e os 25 anos. Uma das grandes prioridades é construir uma casa de banho adaptada na sede, na Guia, com a ajuda do mecenato.

Também dinamiza o projeto "Pescador de Sonhos – que visa apoiar as minorias étnicas e os jovens mais vulneráveis ao insucesso e abandono escolar". Em relação aos Supermercados Apolónia, a cooperação já se realiza há 10 anos em eventos pontuais.

Hugo Andrade define com um dos objectivos para o próximo ano o amadurecimento e aumento deste tipo de iniciativas de Natal junto da comunidade local.

https://apolonia.com

https://myapolonia.com/lojaeletronica/loja/index.asp

https://www.facebook.com/apoloniasupermercados