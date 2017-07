Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Top 10 - Muscats du Monde® 2017

Venâncio da Costa Lima confirma lugar no topo dos melhores moscatéis do mundo, no Muscats du Monde em França

17:58

Uma vez mais a Venâncio da Costa Lima confirma o lugar no topo entre os melhores moscatéis do mundo, ao obter o prémio máximo do certame Muscats du Monde® 2017, em França. O eleito foi o Venâncio da Costa Lima - Moscatel Roxo 2013, melhor moscatel do top 10 do certame, que se junta num impressionante rol de quatro moscatéis premiados deste produtor familiar da Península de Setúbal.



Entre as 10 melhores classificações no concurso colocou-se também o Pioneiro - Moscatel Roxo 2013, seguindo-se o Pioneiro - Moscatel de Setúbal 2013, ambos com Ouro e o Venâncio da Costa Lima - Moscatel de Setúbal 2013 com Prata. Um impressionante rol de quatro moscatéis premiados nesta edição, dois deles no Top 10 do certame que elege os Melhores Moscatéis do Mundo.



O concurso, que decorreu nos dias 5 e 6 de julho, na cidade de Frontignan-la-Peyrade - França, teve em prova 214 moscatéis de 25 países. O júri de 55 especialistas, atribuiu 71 medalhas, 38 de ouro e 33 de prata. Portugal é, a seguir à França, o país com mais medalhas, num total de 13.



Os moscatéis Venâncio da Costa Lima são fruto da dedicação de uma família unida pelo sabor desde 1914. Apurados pelo enólogo Fausto Lourenço desde há duas décadas, reúnem um longo historial de prémios: em 2011 o Venâncio da Costa Lima - Moscatel de Setúbal Reserva 2006 foi distinguido como o "melhor do mundo" no Muscats du Monde entre 210 moscatéis, em 2017 o Venâncio da Costa Lima - Moscatel Roxo 2013 trouxe para Portugal o mais importante troféu do Challenge International du Vin e o Moscatel de Setúbal 30 Anos foi escolhido pela Revista de Vinhos para figurar entre os Grandes Vinhos de Portugal, após obter 93/100 pontos do famoso crítico Robert Parker.