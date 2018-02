Lançamento do novo site – Troféu Yamaha

18:34

O Troféu Yamaha tem a partir de hoje uma nova imagem na web. Um website completamente novo, com novas funcionalidades, com uma apresentação atual e uma navegação mais fácil.O novo site é resultado de um grande esforço e pretende ser mais um passo na constante melhoria da comunicação com os nossos clientes, participantes, visitantes e amigos.Além da nova imagem, o objetivo é proporcionar uma melhor funcionalidade, a destacar as inscrições que passarão a ser efetuadas online facilitando assim todo o processo.O Troféu Yamaha é sempre um sucesso e este ano terá a sua 15ª edição. "O nosso objetivo é continuar a crescer, continuar a melhorar para que continue a ser não só um troféu de competição que pretende atrair pilotos de todas as idades, sejam amadores ou profissionais mas também que continue a ser uma festa a que todos nós já nos habituámos onde o ambiente familiar predomina e que é ao mesmo tempo a base do sucesso deste Troféu" refere um representante da marca.Com o objetivo de consolidar a presença online, o novo site está como habitualmente também integrado com o Facebook - https://www.facebook.com/Trofeuyamaha

O Troféu Yamaha vai contar mais uma vez com o apoio da Yamalube, Cofidis e Valorpneu, como patrocinadores oficiais, como parceiro técnico a Motoni e como parceiro media a Motojornal. A Federação de Motociclismo de Portugal será novamente o parceiro institucional.Calendário de provas para 2018:1ª Prova - Pegões, 4 de Março2ª Prova - Alpiarça, 1 de Abril3ª Prova - Évora, 13 de Maio4ª Prova - Rio Maior, 24 de Junho5ª Prova - Nazaré, 2 de SetembroToda a informação sobre o Troféu Yamaha poderá ser consultada em http://trofeuyamaha.com ou via Facebook em https://www.facebook.com/Trofeuyamaha