Um vídeo de Natal diferente

19.12.17

No dia 12 de outubro, numa das muitas reuniões de planeamento que o departamento de marketing da Grupel realiza, foi abordado a questão do Vídeo de Natal 2017, conteúdo multimédia que nos últimos anos tem sido realizado de modo a promover a marca e partilhar um pouco do ambiente interno da Grupel, e o que poderia ser feito de diferente este ano.

Eis que surge para a mesa uma sugestão da Mariana (dept. marketing) que diz:

"há dias, a vir de carro com a Analisa (dept. financeiro), ela teve uma ideia fantástica para o vídeo deste ano. Ai sim?!", perguntámos nós. "Então chama-a e vamos ouvir."

Foi então solicitado que a Analisa se juntasse à reunião e transmitisse a ideia… falou sobre os incêndios do Verão em Pedrogão e arredores, que a Grupel devia fazer algo por isso, deu mesmo uma ideia de guião em conjunto com a Mariana.

"Perfeito", considerou toda a equipa. Era hora de colocar "mãos à obra", pegar na ideia, alinhar todos os pontos e construir um plano de tarefas a seguir.

Longe de imaginar que passados 3 dias (SIM, 3 DIAS!!!) iríamos "sofrer na pele" a tragédia dos incêndios de 15 de outubro. Foi e continua a ser duro, ver tudo negro à nossa volta (o Município de Vagos foi um dos vários concelhos afetados pelas chamas e devido ao empenho dos bombeiros, as instalações da Grupel ficaram intactas e sem danos nas suas infraestruturas), mas mais do que nunca, fazia sentido basear a iniciativa do vídeo de Natal neste propósito. O vídeo assim surgiu no decorrer da iniciativa que foi levada a cabo pelos colaboradores da Grupel, uma corporação de Bombeiros do Município de Vagos, apoio da Câmara Municipal de Vagos e a Família Carrancho, uma das várias famílias afetadas pelos incêndios.

A Grupel orgulha-se da iniciativa e do propósito, no qual quis contribuir de modo a retribuir e responder à responsabilidade social que todas as empresas podem cooperar no seu âmbito local para um desenvolvimento cada vez mais global da sociedade.

Neste Natal, a Grupel, quis marcar a diferença e assim conseguir levar a sua ENERGIA a todo o lado, pode ver o resultado desta iniciativa nas plataformas online das redes sociais da Grupel:

A Grupel deixa assim o desafio a todas as empresas, façam o mesmo, há espaço para todos nesta causa, vamos #ReflorestarPortugal