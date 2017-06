Uma viagem pelos sabores da comida

Mas nem só de alta cozinha se faz este Festival da Comida Continente. No recinto, será igualmente

possível encontrar os tradicionais queijos e enchidos portugueses, assistir a showcookings e participar em workshops temáticos. ‘Harmonização’ de queijos e vinhos, Atelier de Pão e "Como fazer Cocktails" são algumas sugestões no programa para os visitantes experienciarem.



O Festival da Comida Continente promete oferecer variadas experiências gastronómicas, ao som de

alguns dos melhores artistas portugueses. O cartaz musical é formado por concertos de Tony Carreira, Pedro Abrunhosa, Ana Moura, Dengaz, D.A.M.A. e Xana Toc Toc.



Sobre o Festival da Comida Continente Nos dias 01 e 02 de julho, o Continente faz da comida um espetáculo, no parque da Cidade do Porto com o Festival da Comida Continente. Este novo conceito leva a palco grandes nomes da gastronomia e da música nacionais, permitindo aos visitantes envolverem-se numa nova experiência de marca que terá a comida e novas tendências alimentares como tema central de todo o evento. No Festival, que é de entrada livre, será possível conhecer, provar e degustar diferentes iguarias, desde vinhos, azeites, queijos e enchidos, a pratos da nossa gastronomia e internacionais elaborados por Chefs de cozinha, como os chefes Hélio Loureiro, Juan Perret, Justa Nobre, Kiko Martins, Manuel Almeida, Marlene Vieira e Miguel Gameiro.



O programa inclui espetáculos musicais: Tony Carreira, Ana Moura e Dengaz, no dia 01 de julho; e

D.A.M.A., Pedro Abrunhosa e Xana Toc Toc, no dia 2 de julho.



Os visitantes poderão também assistir a sessões de cinema com filmes dedicados ao universo da

gastronomia, experimentar o jardim da cerveja e sessões de meditação e relaxamento do corpo.





Informações Úteis

Abertura de portas às 11h |Entrada livre

Morada: Estrada da Circunvalação/N12

GPS: 41.173564, -8.684848





Senhas: para provar os pratos preparados pelos Chefs deve adquirir senhas que estão à venda no recinto.



Cada senha custa 4€ e dá acesso a 1 prato confecionado na Cozinha dos Chefs.

Recomendações

• Planear com antecedência os acessos e os transportes a utilizar e adquirir os respetivos títulos

• Usar roupa leve, calçado prático e confortável

• Identificar, com o nome e o contacto telefónico do responsável, cada criança ou adulto com

necessidades especiais.

• Não esquecer o protetor solar, evitando escaldões

• Nos acessos e no recinto seguir indicações da organização, sinalética e forças de segurança

• Divertir-se ao máximo!



O Festival da Comida Continente vai contar com a presença dos Chefs Kiko Martins, Justa Nobre,Hélio Loureiro, Marlene Vieira, Manuel Almeida, Miguel Gameiro e do Peruano, Juan Perret.O Continente convida os portugueses a viajar pelos sabores da comida no Festival da Comida Continente, que vai decorrer nos dias 01 e 02 de julho, no Parque da Cidade do Porto. O evento que faz da comida um espetáculo é de entrada gratuita e será palco da reinterpretação de pratos nacionais e internacionais.Neste Festival será possível encontrar todo o tipo de iguarias, dos tradicionais petiscos às tendências internacionais, como as tapiocas e o ceviche.A reinterpretação dos pratos será da responsabilidade dos Chefs de Cozinha Kiko Martins, Justa Nobre, Hélio Loureiro, Marlene Vieira, Manuel Almeida, Miguel Gameiro e Juan Perret. Tripas à Moda do Porto, Polvo à Lagareiro, Bacalhau à Gomes de Sá, Açorda de Marisco e Cataplana de Cachaço de Porco Preto com Ameijoas e Batata Doce são algumas das propostas que se vão poder encontrar no espaço "Cozinha de Chefs." Juan Perret, Chef Peruano, levará ao Parque da Cidade do Porto o Ceviche tradicional do seu país de origem.