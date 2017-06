Universo nicklodeon anima parque nascente

Saiba mais em:



Ao som de músicas Nickelodeon, o desfile das personagens mais divertidas da televisão vai animar, duas vezes por dia, os corredores do centro comercial apelando à participação dos visitantes. Os Mini Shows prometem pôr as crianças a cantar, dançar e brincar com as personagens em palco, proporcionando momentos repletos de diversão.





De 5 a 9 de Julho as personagens mais emblemáticas do canal Nickelodeon vão animar o Parque Nascente com inúmeras atividades gratuitas que prometem proporcionar momentos inesquecíveis a todas as crianças que visitem o centro comercial.Marshall e Chase da Patrulha Pata, Dora Exploradora, Bob Esponja e as Tartarugas Ninja vão surgir em tamanho real, cheios de energia e com muitas atividades para as crianças.Os mais novos vão ter a oportunidade de viver uma experiência de realidade virtual com as tartarugas ninja ao longo de todo o dia e de assistir, em horários predefinidos, a desfiles e mini shows musicais das suas personagens preferidas.A experiência de realidade virtual decorrerá diariamente entre as 12h e as 21h e transportará os mais curiosos para o mundo das Tartarugas Ninja através de óculos de realidade virtual em que terão que ultrapassar obstáculos e superar desafios para que consigam levar as tartarugas ao final do percurso. As crianças participantes nesta atividade deverão ter pelo menos 1,10m de altura.