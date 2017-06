Vagos Sensation Gourmet regressa no fim deste mês

A edição de 2017 perspetiva uma chuva de estrelas e um conjunto de iniciativas ricas, que prometem ser únicas para todos os visitantes. Queremos, definitivamente, colocar Vagos e o Vagos Sensation Gourmet, como um dos maiores palcos da gastronomia do país e um polo de atração para foodies dos vários cantos do mundo.A organização, ambiciosa, eleva mais uma vez as expetativas e promete um espaço renovado e um programa repleto de arte, num local que na edição anterior deu a conhecer o maior Garfo do Mundo, já conhecido pelo mais símbolo identificativo do evento.Algumas das confirmações deste ano:Fábio Moon (blogger)Fabio Jae Kyu Moon é uma estreia no evento e um fenómeno entre as contas do Instagram relacionadas a gastronomia. Não só pelo número de seguidores, mas pelo rol de partilhas que as suas fotos bem feitas em suas visitas aos melhores restaurantes do mundo, e a credibilidade de suas indicações! Já visitou mais de 5000 restaurantes em todo o mundo e junto com um tio passou um mês na Europa a comer em restaurantes do Guia Michelin. Uma referência que já levou dezenas de restaurantes do anonimato aos estrelato em várias partes do mundo.Tiago Emanuel SantosA sua cozinha tem uma matriz portuguesa, de essência e raiz, com ligação à terra, ao lugar e à cultura. É isso que, para este jovem chefe de cozinha do restaurante do hotel Areias do Seixo, faz sentido. Começou por ser uma brincadeira – cozinhar para os amigos – mas, ao fim de seis meses, a brincadeira transformou-se em paixão. Na altura, abandonou a tese e tudo o que havia a abandonar e dedicou-se de corpo e alma, a partir da cozinha, a levar ao lume – e à mesa – os nossos sabores e saberes portugueses.Tiago BonitoFoi vencedor do concurso "Chefe Cozinheiro do Ano" em 2011 e distinguido com o "Troféu Inovação 2011" no mesmo concurso. Foi considerado, em 2016, Chefe Revelação do Ano pela Guia Boa Cama Boa Mesa. Regressa ao Vagos Sensation Gourmet, porque acaba de assumir o comando da cozinha do restaurante Largo do Paço do hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, detentor de uma estrela Michelin, na qualidade de chefe executivo.António LoureiroTambém é um regresso ao Vagos Sensation Gourmet, mas agora com um projeto próprio A Cozinha, em Guimarães, que se propõe centra-se no essencial: "a qualidade dos produtos e do serviço". Após ter acumulado experiências profissionais em restaurantes com Estrelas Michelin (Belcanto, The Kitchin, Azurmendi) e em cadeias hoteleiras (Pousadas de Portugal, Solverde, Meliã) – que culminaram na conquista do título de Chefe Cozinheiro do Ano em 2014 –, decidiu regressar à terra onde nasceu e cresceu.Craig Grozier (Chef Internacional)É chef executivo do Fallachan Dining, em Glasgow, na Escócia, um projeto ambicioso onde Grozier foi co-fundador e se entrega de alma e coração, trabalhando com produtos endógenos, de alta qualidade.Craig Grozier viajou por praticamente todo o mundo, procurando expandir os horizontes de seu conhecimento culinário, desde o Peru até ao Japão, Austrália, Itália e Espanha, onde trabalhou com conceituados chefs estrelados. Desde o seu retorno ao Reino Unido, Craig tem procurado desafiar-se e ampliar seu conhecimento culinário e técnica usando o que ele aprendeu nas suas viagens, criando seu próprio estilo e filosofia culinária - local, sazonal, moderna.ChakallUm nome que dispensa apresentações e repete a sua apresentação da edição anterior. Um dos amigos do evento e dos sabores de Vagos não quis perder a oportunidade de regressar "a melhor praia do mundo".Viajante apaixonado pela culinária, escolheu Portugal como base de lançamento de uma vida bem condimentada.O turbante e o forte sotaque argentino fazem parte da imagem de marca de Chakall, também conhecido por valorizar produtos biológica, entre outros princípios eco-friendly. É ainda autor de vários livros de receitas e lidera diversos programas televisivos.Cátia GoarmonApresentadora do programa "Segredos da Tia Cátia", do 24Kitchen, Cátia Goarmon ficou conhecida pelo público português ao participar no concurso ‘Masterchef Portugal’. Desde essa altura que Cátia conquistou as audiências com a sua simpatia e gargalhada contagiante que transmite para os seus pratos com o à vontade que só ela o sabe fazer.Luca BordinoApesar da sua juventude conta já com uma vasta experiência e muitas aventuras pelo mundo da Gastronomia. Formado na Escola de Hotelaria de Lisboa, trabalhou na Quinta dos Frades com Igor Martinho, antes de se dedicar durante alguns anos á Cozinha Divina, com Chakall. Passou pelo Ritz Carlton Penha Longa Resort antes de uma aventura o levar a Chefia do BOCA, primeiro restaurante Português em Singapura, um excelente trabalho que foi muito reconhecido em Portugal e no Oriente. O seu prazer pela Aventura levou-o a novas descobertas e tem passado os últimos anos a levar a Gastronomia Portuguesa aos Mais Variados países Indonésia, Filipinas ou Nova Zelândia.Leonor MartinsA pequena Leonor vive em Aveiro com a mãe; com 7 anos começou a cozinhar para ajudar a mãe. A primeira coisa que cozinhou foi massa. Foi a 3.ª classificado do Masterchef Júnior e ficou conhecida pelo seu talento. Vai integrar um momento na cozinha do Vagos Sensation Gourmet que pretende aliar duas gerações bem distintas.Os parceiros deste evento também foram apresentados na sessão. Segundo Tony Martins, da organização, são eles que tornam o Vagos Sensation Gourmet possível.