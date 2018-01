Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinhos exclusivos Continente conquistam medalhas no concurso international wine challenge

Foi na 35ª edição de um dos concursos mais prestigiados do mundo

12:58

Foi na 35ª edição de um dos concursos mais prestigiados do mundo, International Wine Challenge, que o Continente viu, uma vez mais, os seus vinhos exclusivos serem reconhecidos. Ao todo, foram 7 as medalhas conquistadas.



O vinho tinto Guarda Rios regional alentejano, o vinho tinto Coutada Velha Signature regional alentejano, o vinho tinto Cancellus Signature DOC Douro, o vinho tinto Contemporal Reserva DOC Douro foram galardoados com medalhas de bronze, enquanto o vinho tinto Guarda Rios Signature regional alentejano, o vinho tinto Sobreiro de Pegões Premium regional Península de Setúbal e o vinho tinto Cancellus Premium DOC Douro receberam a medalha Commended.



Os vinhos com distinções internacionais continuam a destacar-se na maior garrafeira nacional, a do Continente. Este é um reflexo da forte aposta da insígnia em apresentar uma ampla variedade de produtos de qualidade superior e em democratizar o acesso dos clientes a vinhos de excelência, muitos deles medalhadas internacionalmente, um importante elemento na decisão de compra dos consumidores.



O International Wine Challenge (IWC) acontece em Londres e tem como intuito reconhecer e premiar a excelência, colocando ao dispor do público alguns dos melhores vinhos do mundo. Criado em 1984, o IWC é hoje uma das competições internacionais mais prestigiantes de degustação cega de vinhos, que avalia cada vinho pela fidelidade ao estilo, região e ano de colheita. Cada vinho passa por um rigoroso processo de escolha, no qual é degustado em três ocasiões diferentes por pelo menos 11 jurados internacionais.



Ficha técnica:



Vinho tinto Guarda Rios regional alentejano

O Guarda Rios Tinto, produzido no Monte da Ravasqueira, é um vinho distinto, complexo, com estágio em barricas de carvalho francês, das castas Syrah, Aragonez e Trincadeira. PVP: 9,99€



Vinho tinto Coutada Velha Signature regional alentejano

Este vinho tem origem numa Coutada da Herdade da Mata, no Alentejo. Uma área que durante décadas serviu como reserva e meio de preservação da grande biodiversidade existente. Esta biodiversidade é refletida neste vinho através da sua complexidade e estrutura. PVP: 18€



Vinho tinto Cancellus Signature DOC Douro

Vinho proveniente de uvas selecionadas e apanhadas à mão. É um vinho complexo e concentrado, das castas típicas do Douro, enriquecidas pelo estágio em madeira de carvalho francês e americano. PVP: 15,99€



Vinho tinto Contemporal Reserva DOC Douro

Vinho de aroma intenso a frutos vermelhos e pretos do bosque, notas especiadas e de alcaçuz que evidenciam a maturação das principais castas plantadas em zonas altas e frescas do Douro. PVP: 3,99€



Vinho tinto Guarda Rios Signature regional alentejano

Conquistou em 2017 Medalha de Prata no Concurso Mundial de Bruxelas e Medalha de Bronze no Decanter World Wine Awards em Londres. Foi ainda considerado "Best Buy" pela revista internacional "Wine Enthusiast". PVP: 15,99€



Vinho tinto Sobreiro de Pegões Premium regional península de setúbal

Vinho das castas Castelão, Aragonez e Cabernet Sauvignon, que em 2017 conquistou um total de 12 medalhas em concursos nacionais e internacionais. PVP: 9,99€



Vinho tinto Cancellus Premium DOC Douro

A Adega Cooperativa de Vila Real foi fundada em 1955, associando pequenos viticultores da Região Demarcada do Douro. As fantásticas condições do Vale do Corgo permitem obter vinhos extraordinários como este Cancellus Premium tinto, produzido a partir das castas típicas do Douro. PVP: 9,99€