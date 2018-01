Visitas temáticas prolongam-se até Março

A Ópera e a Literatura na colecção do Museu do Oriente

15:29

A Ópera Chinesa e a Literatura dão o mote a dois ciclos de visitas temáticas à colecção do Museu do Oriente, que se iniciam a 20 de Janeiro, prolongando-se até 23 de Março, às sextas-feiras e sábados.Combinando a melodia dos instrumentos tradicionais chineses, canto, dança, acrobacias e artes marciais, a Ópera Chinesa marca ainda pela caracterização única das suas personagens e pela riqueza do seu repertório. No dia 20, às 16h00, são dados a conhecer "Os enredos da Ópera Chinesa", uma arte que se inspira nas histórias tradicionais e nos romances históricos como "A Lenda da Serpente Branca" ou "O Pavilhão da Ala Oeste".Segue-se, a 17 de Fevereiro, "Os quatro tipos de personagens da Ópera Chinesa", uma visita para descobrir os figurinos, as pinturas faciais e a caracterização dos actores, elementos importantes para o reconhecimento do perfil das personagens que se dividem em quatro tipos: Sheng (papel masculino), Dan (papel feminino), Jing (papel masculino com a cara pintada) e Chou (papel de palhaço masculino).Este ciclo termina a 17 de Março, com uma visita subordinada ao tema "A Ópera Chinesa e a Revolução Cultural", que aborda oito óperas de cariz revolucionário.Dirigido a quem já leu, quer reler ou está a terminar qualquer um dos livros escolhidos, "Uma colecção, várias leituras" é outro ciclo de visitas temáticas que se realiza a partir de 26 de Janeiro, às sextas-feiras, às 19.00, para explorar a colecção do Museu do Oriente através dos livros.As sugestões são "O Pavilhão das Peónias" de Lisa See (26 de Janeiro), "Cisnes Selvagens – Três Filhas da China" de Jung Chan (23 de Fevereiro) e "Goa ou o Guardião da Aurora" de Richard Zimler (23 de Março).A Ópera ChinesaCiclo de visitas temáticas20 Janeiro a 17 Março, sábados16.00-17.00M/16 anosPreço: € 6/ participanteParticipantes: mín. 7, máx. 25Programa:20 JaneiroOS ENREDOS DA ÓPERA CHINESA17 FevereiroOS QUATRO TIPOS DE PERSONAGENS DA ÓPERA CHINESA17 MarçoA ÓPERA CHINESA E A REVOLUÇÃO CULTURALUma colecção, várias leiturasCiclo de visitas temáticas26 Janeiro a 23 Março, sextas-feiras19.00-20.00Preço: € 6/ participanteParticipantes: mín. 5, máx. 20Programa:26 Janeiro"O Pavilhão das Peónias"Lisa See [Bizâncio, 2008]23 Fevereiro"Cisnes selvagens – três filhas da China"Jung Chang [Quetzal Editores, 2009]23 Março"Goa ou o guardião da aurora"Richard Zimler [Dom Quixote, 2011]