Walking Weekend 17

O melhor festival de caminhadas da região centro está de volta. Os próximos dias 28, 29 e 30 de abril prometem ser recheados de muita animação e descoberta. Serão 3 dias de emoções fortes onde para além dos percursos pedestres temáticos, poderá contar com música, workshops, sessões de esclarecimento interativas, degustação de iguarias serranas e muitas surpresas.

O Walking Weekend é mais do que um festival de caminhadas. É a celebração do bem-estar, da confraternização e da alegria. No fundo, é um apelo àquilo que inocentemente desvalorizamos, muito por culpa da rotina profissional a que estamos submetidos.

Junte a sua família e/ou amigos e faça parte desta festa. Mais do que um festival de caminhadas, um festival de emoções.

Para mais informações visite a página de facebook do evento: goo.gl/Egm1Yk



As inscrições são efetuadas através do seguinte link:

https://www.formpl.us/form/5825645114294272

