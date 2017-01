O Ar que nos purifica e que rege a nossa clareza mental trazendo-nos inspiração e foco na nossa vida.O Fogo que nos aquece a alma e nos acende o espírito, ensinando-nos a ousar, permitindo-nos aceder ao potencial ilimitado da chama de vida que somos.



O Wild Spirit é uma viagem para nos ligarmos ao nosso espírito e reacendermos a magia na nossa vida. 4 dias em que nos ligamos ao poder curador da natureza. 4 dias para devolver o equilíbrio e êxtase à nossa vida. Neste retiro vai iniciar uma profunda viagem ao encontro de si próprio.Durante estes dias vai ter a oportunidade de vivenciar e aprender com as qualidades da Terra, da Água, do Ar e do Fogo que ao longo dos tempos têm sido os guias e mestres na evolução da consciência humana. A magia acontece quando integra em si mesmo os 4 elementos.O Wild Spirit alia os ensinamentos de rituais ancestrais a técnicas terapêuticas contemporâneas criando o envolvimento necessário para um processo completo de despertar. É mais que tudo o privilégio de criar espaço para si próprio.Este retiro vai permitir gerar vitalidade ao nível físico, mental, emocional e espiritual.Vai dissolver crenças limitadoras e transcender os obstáculos internos.Vai criar mudanças positivas na sua vida e criar espaço para a sua cura interior.Cada um de nós tem a tendência de valorizar uma parte de nós mesmos esquecendo as outras. Na sociedade em que vivemos damos uma enorme ênfase ao poder da mente e minimizamos a sabedoria do coração e da intuição. Estas tendências criam divisões dentro de nós próprios. No Wild Spirit vamos estabelecer o nosso equilíbrio interior.A magia acontece quando integra em si mesmo os 4 elementos.A Terra que nos enraíza e nos abraça, ligando-nos à matéria, ao nosso corpo deixando-nos reinvigorados e energizados.