Workshops de cozinha ayurvédica, cerâmica e Feng Shui

Inspiração oriental para promover o bem-estar

Uma introdução à alimentação ayurvédica, a preparação para servir uma refeição de sushi e técnicas de Feng Shui, são os temas dos próximos workshops do Museu do Oriente, que se realizam em Fevereiro e Março, dedicados à promoção do bem-estar e de estilos de vida saudáveis.Em três sessões, a 20, 21 e 22 de Fevereiro, é dada a conhecer a culinária ayurvédica que, a partir da identificação do biótipo individual, consegue combinar condimentos e alimentos que nos equilibram e protegem da doença. Segundo a ayurveda - nome dado à medicina tradicional indiana que, com mais de cinco mil anos, serviu de inspiração para todas as outras formas de medicina - a sábia combinação de aromas, paladares e modos de confecção, ingredientes e atitude, podem ser a chave da saúde, bem-estar e alegria. Com este workshop pretende-se que os participantes identifiquem o seu biótipo, descubram quais os alimentos e especiarias adequados ao seu respectivo tipo, aprendam a confeccionar os alimentos e conheçam a composição da sua própria massala (mistura de especiarias). No final, os participantes terão oportunidade de confeccionar uma refeição completa que será partilhada por todos.Com início a 26 de Fevereiro, o workshop Sushi 7 ensina a criar e produzir as bases cerâmicas para receber uma refeição de sushi. Trata-se de um ritual que já deixou de ser apenas vivenciado no Japão, tendo atravessado fronteiras e entrado no paladar de muitos apreciadores das experiências nipónicas. O workshop prolonga-se por cinco sessões, terminando a 9 de Março, e é dedicado a todos os interessados por cerâmica, com ou sem experiência.E para todos aqueles que ambicionam o equilíbrio e as boas energias nos espaços que habitam, no dia 28 inicia-se a introdução ao Feng Shui. De origem chinesa, a tradução literal de "feng shui" é "vento e água", que correspondem a yang e yin, as forças necessárias para conservar as influências positivas e afastar as negativas. Em quatro sessões, neste workshop são dadas a conhecer a história desta filosofia que tem mais de quatro mil anos, a sua origem e teorias básicas, contemplando também procedimentos de aplicação prática.Workshop Introdução à Alimentação Ayurvédica20, 21 e 22 de FevereiroHorário: 10h00-13h00Preço: 60 €Participantes: mín. 10; máx. 15Workshop Sushi 726 e 27 de Fevereiro, 1, 2 e 9 de MarçoHorário: 18.30-21.30Preço: 160 €Participantes: mín. 6, máx. 8Workshop Feng Shui28 de Fevereiro, 7, 14 e 21 de MarçoHorário: 15h00-18h00Preço: 40 €Participantes: mín. 8