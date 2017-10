Workshops em Outubro

Das especiarias às artes em papel

As origens, usos e potencialidades das especiarias, e também duas técnicas artísticas ancestrais em que o papel tem um lugar central – a caligrafia japonesa e o papel marmoreado – são algumas das propostas do Museu do Oriente para o mês de Outubro.A 25 de Outubro, destaque para a arte da caligrafia japonesa, cujo aperfeiçoamento é considerado uma metáfora para a própria vida, ao reflectir o estado de espírito do autor. Neste workshop, organizado em colaboração com a Fundação MOA, os participantes serão iniciados no ‘shodo’, o ‘caminho da escrita’, e nas suas principais técnicas. Seguindo a tradição nipónica, a inspiração virá da estação do ano em que nos encontramos e de um poema haiku, para desenhar um caractere sazonal.A história, rotas comerciais e usos tradicionais das especiarias são o mote para o workshop que se realiza a 28 de Outubro, durante o qual serão mostrados e manuseados exemplares de todas as espécies estudadas. O programa inclui uma abordagem à história e geografia das principais regiões produtoras, as diferenças entre especiarias orientais, africanas e do Novo Mundo, as aplicações na farmacopeia e na culinária, bem como os constituintes químicos responsáveis pelas suas propriedades organolépticas.Também no dia 28, a partir das 14.00, as atenções centram-se numa técnica aplicada ao papel. O Papel Marmoreado é uma forma de expressão plástica que tem vindo, ao longo dos séculos, a desenvolver-se como uma área da pintura em papel, até agora muito pouco divulgada. De conhecimento restrito e localizado no saber dos grandes mestres da encadernação, a técnica chegou a ser usada como suporte de documentos sagrados, em tempos mais remotos. No workshop de Papel Marmoreado são dados a conhecer os diferentes materiais, de acordo com as técnicas a utilizar, incluindo a preparação do banho, das tintas e o próprio papel de suporte.Workshop de Caligrafia Japonesa25 de OutubroHorário: 15.00-17.00Preço: 12 €Participantes: mín. 10; máx. 12Workshop de Especiarias28 de OutubroHorário: 14.00-18.00Preço: 30 €Participantes: mín. 15; máx. 20Workshop de Papel Marmoreado28 de OutubroHorário: 14.00-18.00Preço: 60 €Participantes: mín. 6; máx. 10Mais informações em www.museudooriente.pt