Workshops no Museu do Oriente

Abraçar as artes do Japão

10:59

Em Janeiro, o Museu do Oriente propõe uma viagem pela cultura tradicional japonesa, com três workshops dedicados às artes da cerâmica, da caligrafia e da técnica de pintura sumi-e.



Criar uma máscara num workshop de cerâmica, utilizando a técnica lastra, é possível aos sábados, de 6 a 27 de Janeiro. Em quatro sessões, os participantes vão aprender a modelar, com barro, duas máscaras de cerâmica, uma que receberá o acabamento englobe (pasta cerâmica) e, a outra, com acabamento vidrado. Durante a primeira sessão é feita uma visita à exposição permanente e às reservas de máscaras do Museu do Oriente, para conhecimento e inspiração dos participantes.



A pintura de retrato humano é um dos motivos do estilo de pintura tradicional japonesa sumi-e, que pode ser aprendido num workshop, em duas sessões, nos dias 27 de Janeiro e 3 de Fevereiro. Na primeira sessão, os participantes recebem uma breve introdução ao tema, incluindo referências visuais de diversos artistas contemporâneos orientais e ocidentais, e aprendem a esboçar e pintar o seu auto-retrato para, depois, realizarem a sua coleção de pintura de retratos para oferecer a familiares e amigos, podendo ter a presença dos mesmos como modelo vivo, numa abordagem mais tradicional ou criativa, de acordo com o ritmo e o sentir de cada um.



Uma iniciação ao shodo – o ‘caminho da escrita’ – e às suas principais técnicas, é o objectivo do workshop de Caligrafia Japonesa, que se realiza no dia 31 de Janeiro. Seguindo a tradição nipónica, a estação do ano e um poema haiku servem de inspiração para desenhar um caractere sazonal.



Workshop de cerâmica. Criar uma máscara

Sábados, 6 a 27 de Janeiro (quatro sessões)

10.00-13.00

Preço: 110 €

Participantes: mín. 6, máx. 8



Pintura Sumi-e "O meu retrato! O teu retrato!"

27 de Janeiro e 3 de Fevereiro

10.00-16.30

Preço: 100 € (materiais incluídos)

Participantes: mín. 6, máx. 12



Caligrafia Japonesa

31 de Janeiro

15.00-17.00

Preço: 12 €

Participantes: mín. 10, máx. 12