XXV festival internacional sete sóis sete luas em Mafra

Mafra recebe o prestigiado festival internacional Sete Sóis Sete Luas, com dois singulares concertos no Jardim do Cerco, em Mafra, nos dias 24 e 25 de junho, com entrada gratuita. Os ideais deste festival estão inspirados na obra "Memorial do Convento" de José Saramago, no ano em que se comemora o lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra, cuja construção serviu de pano de fundo para o conhecido livro do Nobel da Literatura.O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 11 Países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com uma programação no âmbito da arte e música popular contemporânea, contando com participação de grandes figuras da cultura mediterrânica e lusófona. Os principais objetivos são o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas, a criação de formas originais de produção artística. Pela sua dimensão europeia e pela qualidade cultural do projeto, recebeu o apoio da União Europeia. Em 2009 e em 2013, o Festival foi objeto de uma audição especial no Parlamento Europeu e recebeu em 2009 o Prémio "Caja Granada" para a Cooperação Internacional.O Festival contou, desde o início, com o apoio dos Prémio Nobel da Literatura José Saramago e Dario Fo, que foram presidentes honorários desde 1993. O espírito deste Festival encontra-se materializado na "Passarola", a máquina voadora criada por Baltazar Sete Sóis e por Blimunda Sete Luas (personagens principais do "Memorial do Convento", de Saramago) que é símbolo desta iniciativa pelo seu poder evocativo e simbólico: uma metáfora do sonho e da liberdade utópica.A Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, que promove uma série de iniciativas em diversas localidades no nosso país e no estrangeiro, organiza, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra, dois concertos com entrada livre no Jardim do Cerco, em Mafra. No dia 24 de junho, pelas 19 horas, atuam os Korrontzi, oriundos do País Basco, Espanha. No dia seguinte, sobem ao palco, também pelas 19 horas, os italianos da Piccola Banda Ikona.