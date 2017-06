106 agentes da PSP para Ariana Grande

Ariana encanta fãs num mega concerto em Lisboa





Com o início da época dos festivais de verão, que irão decorrer até meados de setembro, é previsível que os orçamentos para a segurança sofram um incremento substancial para os promotores.

Um total de 106 agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e dezenas de seguranças privados asseguraram, em Lisboa, a proteção dos 14 mil fãs que encheram o MEO Arena no último domingo para celebrarem ao vivo as canções de Ariana Grande.O reforço da segurança em redor da sala da capital estava mais do que justificado, depois do mortífero atentado terrorista em Manchester, Reino Unido, a 22 de maio, que matou, pelo menos, 22 pessoas e feriu mais de 50 com gravidade, à saída do concerto da cantora norte-americana.Liderados por três oficiais, 103 chefes e agentes da PSP asseguraram o controlo e a revista das pessoas no perímetro exterior do pavilhão multiusos, assim como na garagem e nas duas rampas de acesso. No interior da sala, agentes fardados e à paisana fizeram uma vigilância discreta do público, em colaboração com os elementos da segurança privada contratados pela Everything Is New.Certo é que os custos do promotor com a segurança terão sofrido um aumento substancial. Segundo dados a que o CM teve acesso, apenas para a PSP terão sido despendidos perto de 10 mil euros. Os valores relativos à contratação da segurança privada não foram divulgados pela organização.